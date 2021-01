Tapsolva oltakozik a Vatikán

A járvány és különösen a vakcina miatti félelmet kívánják eloszlatni a kontinens legrégebbi egészségügyi intézményeként ismert Santo Spirito in Sassia római kórház dolgozói, akiknek szombatig több mint kilencven százaléka beoltatta magát.

A szentlélekről elnevezett intézményt a Vatikán szomszédságában, a Rómába érkező külföldi zarándokoknak emelték a nyolcadik században, és azóta is kórházként működik.

Ahogy az MTI római riportere, Sárközy Júlia írja:

Hosszú sor áll egész nap a kórház középkori udvarán, az önkéntes oltásra várók egyenként lépnek be a gyógytornateremből kialakított vakcinázó csarnokba. Loredana Piacenti főnővér kollégáinak adja be az injekciót: orvosoknak, ápolóknak, a tizenkétezer embert foglalkoztató kórház irodai és más alkalmazottainak. A körzet gyógyszertárainak dolgozói is a Santo Spiritóban oltatják be magukat.