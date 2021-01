Ferenc pápa szerint erkölcsi kötelesség a védőoltás

Vatikán Államban jövő héten kezdődik az oltás.

Erkölcsi kötelességnek nevezte a Covid-19 elleni védőoltást Ferenc pápa egy tévéinterjúban, amelynek egyes részleteit már szombaton nyilvánosságra hozták. A pápa elmondta, hogy előjegyeztette magát az oltásra. Úgy vélte, erkölcsileg mindenki számára kötelességnek számít, hogy beolttassa magát – írja az MTI.

Az egyházfő hangsúlyozta: nem éri meg az oltás megtagadása, mivel

az egészségeddel, az életeddel játszol és a többiek életével is.

A 84 éves pápa bejelentette, hogy Vatikán Államban jövő héten kezdődik az oltás. A pápát a járvány olaszországi terjedése kezdete óta többször is tesztelték. Ferenc pápa március és június között nem találkozott a hívőkkel. A Vatikán jelenleg is interneten keresztül közvetíti az egyházfő beszédeit és miséit. Ferenc pápa a Canale5 olasz kereskedelmi televíziónak adott exkluzív interjút, amelyet vasárnap este sugároznak. Ebben többek között más vatikáni témákról és az amerikai belpolitikai eseményekről is beszél.