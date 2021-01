Szörnyűségek sora vezetett Lisa Montgomery kivégzéséig

Közel hetven év után először végeztek ki nőt az Amerikai Egyesült Államokban. Lisa Montgomery 2004-ben különös kegyetlenséggel megölt egy terhes nőt, ám halálbüntetése heves indulatokat váltott ki Amerika-szerte. Montgomery ugyanis számos mentális zavarral küzdött, melyek tragikus gyerekkorára vezethetők vissza.

Lisa Montgomery élettörténetében annyi a tragédia, hogy azt ép ésszel fel sem lehet fogni. Ahogy azt sem, miként tudott egy brutális gyilkosságot elkövetni 2004-ben. Épp ezért osztja meg az amerikai társadalmat, hogy jogosan végezték-e ki január közepén: egyesek túlzónak tartják az ítéletet, mivel az 52 éves nő súlyos traumákon ment keresztül kisgyerek korától fogva, ezért tettének súlyosságát sem volt képes felfogni, míg mások azt mondják, megérdemelt büntetést kapott.

De milyen volt az élete Lisa Montgomerynek?

Szörnyeteg szülők

Montgomery már óvodás korában elszenvedte élete egyik legnagyobb traumáját: féltestvérét, Diane-t nyolcéves korában megerőszakolta a család bébiszittere, az egészet az akkor hároméves Montgomerynek végig kellett néznie. Tizenegy éves korában ő is megtapasztalta azt, amit testvére már átélt: részeges mostohaapja verte a családot, hetente többször pedig megerőszakolta őket. Lisának kislányként leragasztották a száját, hogy még csak megszólalni se tudjon otthon, és arra is kényszerítették, hogy deszkákkal püfölje a testvérét, amíg az eszméletét nem veszti. Miután egy lakókocsiban laktak, mostohaapja épített egy külön helyiséget a tréler oldalára, ahová betuszkolta nevelt lányát, hogy akkor fajtalankodhasson vele, amikor csak akar – ismertette a tényeket korábban a Huffington Post.

Mindez egy oklahomai erdő mélyén történt, ahol a sikolyokat senki nem hallhatta. Montgomery ugyan többször próbált ellenállni, de mivel mostohaapja sokkal erősebb volt nála, nem volt esélye az önvédelemre. Egy alkalommal a férfi úgy beleverte a lány fejét a padlóba, hogy

agyi sérülést szenvedett, mint azt egy MRI-vizsgálat később kimutatta.

Bizonyára, anyja, Judy Shaughnessy is sérült volt mentálisan, ugyanis nem hogy nem védte meg a lányát, de még féltékeny is lett rá, amiért a férje többször is közösült vele. Egyszer miközben a mostohaapja erőszakoskodott Lisával, az anyja rájuk nyitott, fegyvert szegezett a gyerek homlokához, majd azt kérdezte tőle:

Hogy merészelted ezt tenni velem?!

Árulni kezdte a lányát, akár egy prostituáltat, és az is előfordult, hogy a mostohaapja több férfivel együtt fajtalankodott a gyerekkel.

Lisa Montgomery tehát ilyen szülőkkel nőtt fel, a pokolból pedig nem látszott kiút. Nagyobb testvérét, Diane-t elszakították a családtól, így Lisa egyedül maradt a lakókocsiban. Diane sok évvel később, már felnőttként úgy nyilatkozott a múltról:

Mindig azt mondtam, ezek csak sebek, nem tudtak megtörni. De Lisa megtört. Senki nem volt ott neki, aki megvédhette volna. Én is eljöttem.

Tinédzserkorában félve, de elmondta a seriffnek, hogy mit művel vele otthon a nevelőapja, aki a többi férfival együtt meg is veri, ha a szexuális vágyaikat nem elégíti ki. A szülők ellen azonban nem emeltek vádat, mindössze Montgomery anyját küldték el egy terapeutához, aki megállapította, hogy a nő semmilyen empátiát nem mutat a gyereke felé.

A gyilkosság, amiért halálra ítélték

2004-ben harminchat éves, négygyerekes anyaként az internetes csetelés töltötte ki Lisa Montgomery mindennapjait. Ekkor ismerkedett meg Bobbie Joe Stinnett-tel, akivel akadt egy közös témájuk: a kutyák. Megbeszélték, hogy találkoznak, Montgomery Kansasből Skidmore-ba, egy apró városba utazott, hogy vásároljon egy kutyát Stinnett-től. A kutyatenyésztő nő ekkor már nyolc hónapos terhes volt, gyanútlanul az otthonában fogadta Montgomeryt, aki a kutyás fórumon szintén arról írt a csoporttagoknak, hogy maga is várandós. Csakhogy egyáltalán nem akart kutyát vásárolni, azért ment oda, hogy meggyilkolja az interneten megismert terhes nőt. Egy kötéllel fojtotta meg, amint belépett a házába, majd egy konyhakéssel kivágta belőle a magzatot, és úgy gondozta pár óráig a csecsemőt, mintha a sajátja volna. Felhívta a férjét, akinek szintén hazudott a terhességéről, és arra kérte

azonnal menjen érte Skidmore-ba, mert beindult a szülés, és életet adott egy kislánynak.

A férfi kocsiba pattant a gyerekeikkel, és elutaztak Montgomeryért, ő pedig ott állt egy megtisztogatott csecsemővel, akivel együtt visszaautóztak Kansasbe.

A holttestet Stinnett anyja találta meg, a rendőrök másnap elfogták és letartóztatták Montgomeryt. A baba épségben volt, el is vették tőle, és visszavitték az apjához, aki egyedül nevelte a gyereket. A kislány azóta felnőtt, tizenhat éves, szerencséjére akkor még nem foghatta fel a történteket, amelyekről sohasem beszélt a nyilvánosság előtt. Montgomeryt a tettéért halálra ítélték, három évvel azután, hogy a gyilkosságot elkövette. Ám annyira rossz mentális állapotban volt, hogy nem tudta felfogni a döntést, így az ítélet végrahajtását elhalasztották, egy szövetségi börtönbe került.

Mit mondtak az orvosok?

A börtönben intenzív pszichológiai analízis alá vetették, mely során kiderült: bipoláris zavarral, PTSD-vel, szorongással, depresszióval, pszichózissal és hullámzó hangulatváltakozással küzd. Memóriazavarai is voltak a gyermekkorban elszenvedett traumák miatt, az agya így akarta meg nem történtté tenni az elszenvedett sérüléseket. A klinikai vélemény szerint ezek együttesen vezettek a gyilkoláshoz, de közrejátszhatott az is, hogy a felmenői között voltak skizofrének, illetve hogy az anyja keményen alkoholizált terhessége alatt, így Montgomery agya már az anyaméhben károsodhatott.

Az orvosok azt mondták, a gyerekként átélt kegyetlenségek hosszú ideig halmozódtak fel a nőben, és megbontották az elméjét. Pszichés állapotáról a körülötte élők is több árulkodó jelet felfedeztek. Montgomery a gyilkosság előtt sokaknak arról beszélt, hogy terhes, ám ez lehetetlen volt, a negyedik gyereke megszületése után ugyanis sterilizálták.

A szakemberek arra is felhívták a figyelmet – mint azt hosszú, elemző cikkében írja a Guardian – hogy soha, senki nem nyújtott segítséget neki. A bűnügyi aktából kiderült, hogy mindössze egyszer ment ki családjához a gyermekvédelem, de akkor sem történt semmi kézzelfogható – a gyerekek sem mertek szólni egy szót sem, mert rettegtek a következményektől. Még szomorúbb, hogy gyermekkorában egy oklahomai orvos egy vizsgálat során egyértelműen felfedezte rajta az erőszak nyomait, de inkább hallgatott róla – ki tudja, mi okból. Az anyja szemtanúja volt annak, ahogy a férje megerőszakolja a gyereket, mégsem védte meg a lányát, sőt miután ez kiderült, a bíróság sem tett semmit.

Sandra Babock, ilyen ügyekre szakosodott ügyvéd azt mondja, életében nem találkozott még hasonló esettel, annak ellenére, hogy az elmúlt harminc évben legalább száz foglyot mentett meg a kivégzéstől.

Nem tudok olyan esetről, ahol olyasvalakit végeztek ki, aki ilyen intenzív, borzalmas és folyamatos szexuális erőszaknak tettek volna ki gyerekkorában.

Babock szerint az amerikaik többsége elítélné a halálbüntetést, sőt kegyelmet adnának Montgomerynek, ha tudnák, egészen pontosan milyen traumákat élt át gyerekkorától kezdve.

A Trump-adminisztráció nem kegyelmezett

William Barr amerikai igazságügyi miniszter 2019-ben jelentette be, hogy a szövetségi kormány ismét elkezdi a kiszabott halálos ítéletek végrehajtását (az utolsó, szövetségi bíróság által halálra ítélt vádlottat 2003-ban végezték ki). Azóta tíz embert végeztek ki ilyen ítélet alapján az Egyesült Államokban, de nőt hatvannyolc éve nem.

Donald Trumpék azonban ismét elővették hát az ügyet, hogy pontot tegyenek a végére. Sokáig úgy tűnt, Montgomery megússza az ítélet végrehajtását, mivel Joe Biden korábban kijelentette, mindent elkövet majd, hogy eltöröljék a szövetségi szintű halálbüntetést. A nő ügyvédei kegyelmi kérvényt nyújtottak be Trumpékhoz, de süket fülekre találtak. Az elnök hivatali ideje lejárta előtt, január 13-án méreginjekció általi halálbüntetést hajtottak végre Lisa Montgomeryn.

A kivégzés az Indiana állambeli Terre Haute-ban történt, ide Texasból szállították át a foglyot szigorú őrizet alatt, bilincsben. Kivégzése előtt megkérdezték, mik az utolsó szavai, ám Montgomery semmit nem felelt – feltehetőleg azzal sem volt tisztában, hogy mi történik vele. A jogi viták is ennek mentén folytak: nem az volt a kérdés, hogy a nő tudta-e 2004-ben, hogy mit jelent a gyilkosság, hanem hogy érti-e, miért kapott halálbüntetést.

Kelly Henry, a nő ügyvédje úgy fogalmazott:

A kormányzatot semmi nem tántoríthatta el abban, hogy megöljék ezt a sérült és téveszmékkel küzdő nőt. Lisa Montgomery kivégzése korántsem volt igazságos. Látnunk kell, hogy az autoriter hatalom gonosz, visszaélt a hatalmával. Nem hagyhatjuk, hogy mindez megismétlődjön.

Janet Vogelsang sokáig volt Montgomery mellett szakemberként a pszichológia vizsgálatokon, szerinte olyan volt beszélgetni vele, mint azokkal a vietnámi veteránokkal, akik a legszörnyűségesebb bambuszketrecekben és lövészárkokban éltek át meghatározó traumákat.

Több amerikai elemző szerint nem ítélkezni kell Lisa Montgomery felett, hanemazt kell megérteni, mi vezethet odáig egy embert, hogy egy ilyen ép ésszel felfoghatatlan cselekedetet hajtson végre.