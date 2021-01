Biden megnevezte, kit jelöl az igazságügyi miniszteri posztra

Joe Biden megválasztott amerikai elnök csütörtökön hivatalosan megnevezte jelöltjét az igazságügyi miniszteri (főügyészi) posztra, amely az Egyesült Államok legjelentősebb megbízatásának számít a törvények betartatásában, írja az MTI.

A bejelentés szerint Merrick Garland bírót választotta ki, aki a fővárost, Washingtont is magába foglaló Columbia Kerület (District of Columbia) fellebbviteli bíróságán dolgozik.

Our nominees for the Justice Department will restore the independence of the Department, so it serves the interests of the people—not a presidency. They’ll rebuild public trust in the rule of law and work to ensure a more fair and equitable justice system. https://t.co/MSCRAwsmaH

— Joe Biden (@JoeBiden) January 7, 2021