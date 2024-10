21 év után először hagyott ki BL-meccset a kézilabda vasembere

A horvát PPD Zagreb örökifjú balszélsője, a 41 éves Tyimur Gyibirov a Pick Szeged elleni hazai BL-vereség során szenvedett vádlisérülést, ennek ellenére a következő fordulóban, a Barcelona ellen is pályára lépett, szerzett is két gólt (igaz, hat lövésből, vagyis nem olyan hatékony), ám csapata akkor is kikapott.

A zágrábi klub szerdán a Nantes vendége volt, és Gyibirov ezúttal nem volt kerettag, és ezzel megszakadt egy páratlan sorozata. A Balkan Handball azt írja, hogy 21 év után először fordult elő, hogy Gyibirov kihagyta aktuális csapata BL-mérkőzését.

A balszélső a Zagreb előtt megfordult az orosz Csehovszkije Medvegyiben, valamint az északmacedón Vardarban, utóbbival kétszer is megnyerte a BL-t, amelynek ő a harmadik legeredményesebb góllövője.

A Zagreb 32-29-re kikapott Nantes-ban, így hat forduló alatt aratott egy győzelmével az utolsó előtti a B csoportban. Gyibirovnak várhatóan három hetet kell kihagyna a vádliproblémája miatt, a tervek szerint november 20-án, a Magdeburg elleni hazai BL-találkozón tér majd vissza.