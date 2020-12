Putyint is beoltják az orosz vakcinával

Vlagyimir Putyint beoltják a koronavírus elleni Szputnyik V nevű orosz vakcinával – erről Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője számolt be az orosz állami televíziónak. Hozzátette, az elnök már meghozta a döntést és csak a formalitások vannak hátra. A Reuters cikke szerint Oroszországban a 60 évnél idősebbek hétfőtől jelentkezhetnek az oltásra, eddig a veszélyeztetettebb csoportoknak jutott a vakcinából. A 68 éves Putyin már korábban is arról beszélt, hogy az orosz oltás hatékony és biztonságos, és nem lát okot arra, hogy ne oltsák be.