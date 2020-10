Ügyvédi vizsgája közben szült egy amerikai nő

Briana Hillt tényleg semmi nem tántoríthatta el, hogy elérje a célját.

Az ügyvédi vizsga önmagában is kőkemény próbatétel, egy amerikai nő azonban szintet lépett azzal, hogy egy babát is a világra hozott közben – írja a CNN.

Briana Hill nemrégiben szerezte meg jogi diplomáját a chicagói Loyola Egyetem, és már csak ez a szakvizsga volt hátra, hogy ügyvédnek mondhassa magát. Amikor vállalkozott a megméretésre, azt gondolta, nem lesz gond, hiszen még csak 28 hetes terhes lesz a vizsga idején. Csakhogy a koronavírus miatt októberre halasztották a vizsgát, akkor pedig Briana már a 38. hetében volt. Még viccelődött is vele, hogy majd a kórházi ágyában fog vizsgázni – aztán tényleg így történt.

Az ügyvédi vizsga négy kilencvenperces tesztből áll, két napra elosztva. Mivel a járvány miatt online bonyolítják, az ügyvédjelölteknek az egyes szakaszokat nem szakíthatják meg, végig a számítógép előtt kell ülniük, hogy kizárják a csalás lehetőségét.

Az első teszt elkezdése után 30 perccel Briana érezte, hogy valami nincs rendben, és csak reménykedett benne, hogy nem a magzatvize folyt el. Ellenőrizni azonban nem tudta, mert haladnia kellett a teszttel. Amikor végzett, akkor lett egyértelmű számára, hogy bizony elkezdődött a szülés. De még a vajúdás sem akadályozta meg abban, hogy elérje a célját.

„Szünetet tartottam, megtisztítottam magam, felhívtam a férjemet, a szülésznőmet és anyukámat. Sírtam, mert kissé pánikba estem, majd leültem megcsinálni második tesztet, miután a szülésznőm azt mondta, hogy van időm, hogy eljussak a kórházba” – mesélte a nő.

A kismama végül délután fél hat körül került kórházba, a kisfia pedig este tíz után jött világra.

A vizsga másik fele másnap még hátra volt, de ezek után már ez sem jelenthetett problémát. A kórház Hill rendelkezésére bocsátott egy üres szobát, az ajtóra kitettek egy „Ne zavarjanak” táblát, a két teszt között pedig még a babáját is gondozta a újdonsült ügyvéd, aki a családjának, az egészségügyi dolgozóknak és az egyetemnek is nagyon hálás a támogatásért, aminek köszönhetően a nehezítő körülmények ellenére is át tudni lépni a célvonalat.