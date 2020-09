„Kísérleti koncentrációs tábor” – tömeges méheltávolítások egy bevándorlókat őrző amerikai fogházban

Az amerikai bevándorlási hivatal egyik fogházában gyanúsan sok fogva tartott bevándorló nő méhét távolította el egy orvos, megfelelő orvosi magyarázatok nélkül.

Ez a specialitása, ő a méhgyűjtő.

Így jellemezte egy ápolónő az amerikai bevándorlási hivatal (ICE) egyik fogházának dolgozó nőgyógyászt, aki a nő állítása szerint tömegesen hajtott végre indokolatlan méheltávolításokat bevándorló és menekült nőkön, akiket a Georgia államban működő telepen tartanak fogva. A csak spanyolul beszélő nők a beszámolók szerint gyakran nem is tudták, hogy pontosan miért is kellett hiszterektómiát végrehajtani rajtuk, és volt, amikor azt sem, hogy milyen műtéten esnek át.

Erről hétfőn kezdett el beszámolni az amerikai sajtó, miután több szervezet is hivatalos panaszt emelt a bevándorlási hivatalt is felügyelő ombudsmani hivatalnál az Irwin megyei fogházban uralkodó állapotok miatt. A panasz szerint az intézetben egyebek mellett félvállról vették a koronavírus-járványt: nem adtak megfelelő védőfelszerelést az ott dolgozó embereknek, meghamisították a fertőzési adatokat, nem teszteltek, és orvosi iratokat semmisítettek meg.

Kísérleti koncentrációs tábor

A panaszt benyújtó egyik szervezet, az atlantai központú Project South idézi az Irwin fogházban több éven át ápolónőként dolgozó Dawn Wootent, aki elmondta, hogy az intézet mindig egy bizonyos külsős nőgyógyászhoz küldte a fogva tartott nőket, és az orvos szinte mindig részleges vagy teljes méheltávolítást végzett el rajtuk.

Wooten elmondása szerint a fogházban dolgozó ápolónőknek is feltűnt, hogy a meg nem nevezett orvos folyamatosan hiszterektómiákat csinál, hozzátéve, hogy „mindenki méhe nem lehet ennyire rossz”. Az ápolónő elmondta, hogy egymás közt beszéltek róla, miért csinálja ezt, „talán gyűjti-e azokat, vagy valami”.

A Project South információ szerint a méheltávolításon átesett nők sok esetben azt sem tudták, hogy pontosan milyen egészségügyi oka volt annak, hogy végrehajtották rajtuk a beavatkozást, és nem értették, miért volt arra szükség. Egy volt fogvatartott a szervezetnek elmondta, hogy öt méheltávolításon átesett nő is „összezavarodott”, és nem tudott világos választ adni, amikor el akarták magyarázni, hogy miért kellett megműteni őket. A nő hozzátette:

Amikor ezekkel a műtéten átesett nőkkel találkoztam, arra gondoltam, hogy olyan ez, mint egy kísérleti koncentrációs tábor.

Wooten közölte, hogy több fogvatartott is elmondta neki, hogy volt az orvosnál, és nem érti teljesen, miért vette ki a méhüket, és sokan már inkább nem is vállalják, hogy elmennek hozzá, nem hagyják, hogy kezelje őket. Elmondása szerint egy fogvatartott nőnél, akinek a bal petefészkét kellett volna csak eltávolítani egy ciszta miatt, úgy csinált az orvos teljes méheltávolítást, hogy az első műtétnél a jobb petefészkét vette ki, és emiatt a nőnek vissza kellett mennie hozzá, hogy a baloldalit is eltávolítsa. A nő a műtét alatt nem volt teljes altatásban, és elmondása szerint hallotta, hogy az orvos közli a nővérrel, hogy nem azt a petefészket vette ki, amit kellett volna.

Egy fogvatartott pedig elmondta, hogy a fogház dolgozói és az orvos teljesen mást mondtak arról, milyen műtéten fog átesni. A nő állítása szerint az orvos, az őt az orvoshoz szállító őr és a fogház ápolónője három teljesen különböző beavatkozást említett neki, és az őr volt az, aki méheltávolítást említett. A műtétet végül azért nem végezték el rajta, mert pozitív lett a koronavírus-tesztje.

Titkolják a fertőzötteket

Az ICE legfrissebb, múlt csütörtöki adatai szerint az Irwin fogházban 42 fogvatartottnak lett pozitív a koronavírus-tesztje, és egy haláleset sem köthető a járványhoz, de Wooten a The Intercept című lapnak elmondta, hogy a valós szám ennél biztosan jóval magasabb. Az ápolónő tapasztalatai szerint már júliusban legalább ötven fertőzött lehetett a fogházban, és ezt a lapnak megerősítette az intézmény egy másik dolgozója is.

Az ombudsmannak benyújtott panasz szerint a fogház ápolói rutinszerűen megtagadták a tüneteket mutató bevándorlók tesztelését, és hiába vásárolt az ICE kettő darab gépet, amivel percek alatt le lehet tesztelni az embereket, azokat mindössze kétszer használták, és utána elzárták azokat egy szobába.

A kezelést igénylő fogvatartottak írásos kérvényeit rendszeresen figyelmen kívül hagyták. Wooten közölte, személyesen látta, ahogy az ápolónő egy doboznyi kérvényt semmisített meg anélkül, hogy rájuk nézett volna. A lázra panaszkodó fogvatartottaknak pedig csak vény nélkül kapható gyógyszereket adtak, és nem különítették el őket a többiektől, akik ezt saját maguk próbálták megtenni.

Emellett az intézetet működtető cég nem látta el megfelelő védőfelszereléssel az ott dolgozó embereket, és volt, hogy úgy kellett koronavírusos betegekkel foglalkozniuk, hogy feletteseik nem árulták el neki, hogy akikkel foglalkoznak, azok fertőzöttek.

A kérdéses fogházat a profitorientált LaSalle Corrections nevű cég üzemelteti, ami az Intercept cikke szerint 18 hasonló intézményt működtet a déli államokban, amelyekben nagyjából 13 ezer embert tarthatnak fogva. A cég nem válaszolt az Irwin fogházat érintő állításokra, csak annyit közöltek, hogy eltökéltek a gondozásuk alatt álló emberek jóléte és egészsége iránt.

Az ICE szintén nem válaszolt az állításokra. A Law&Crime című lapnak küldött közleményükben csak annyit mondtak, hogy nem kommentálják az ombudsmani hivatalnak benyújtott panaszokat, de komolyan vesznek minden őket ért vádat. Mint egy mellékesen pedig megjegyezték, hogy „általánosságban elmondható, hogy a névtelen, nem bizonyított és nem ellenőrizhető részleteket mellőző állításokat megfelelő szkepticizmussal kell kezelni.”

Az Atlanta Journal-Constitution című lap cikke szerint Wooten kedden tart majd sajtótájékoztatót az esettel kapcsolatban. Közben a Georgia állam képviselőházának kisebbségi frakcióját vezető Robert Trammel arra kérte az állam egészségügyi hatóságait, hogy indítsanak teljes nyomozást az esettel kapcsolatban, és arra az időre függesszék fel az ott dolgozó egészségügyi szolgáltatók engedélyét.

Kiemelt kép: Getty Images