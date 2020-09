Biden: Trump nem tudja, mi a dolga

Az amerikai demokratikus rendszer leépítése nem folytatódhat tovább – jelentette ki Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje a delaware-i Wilmingtonban tartott sajtókonferenciáján pénteken.

A demokrata párti politikus Donald Trump jelenlegi republikánus elnöknek tulajdonította azt, amit „a demokrácia leépítésének” nevezett. Úgy vélekedett, hogy az elnök káoszt kelt az országban. Ennek alátámasztására felemlítette, hogy Trump szóba hozta a november 3-án tartandó választások elhalasztását a koronavírus-járvány miatt, vagy mert többször is úgy nyilatkozott, hogy a levélben lebonyolított szavazás csalásra ad alkalmat.

Ez az elnök nincs tisztában azzal, hogy mi a dolga

– fogalmazott Biden, hozzátéve, hogy meglátása szerint Donald Trump „aláássa a demokratikus folyamatokat”. Hangsúlyozta, hogy lényegi különbség van közte és Trump között az elnöki feladatok megítélésében. Szerinte az elnöknek „példát kell mutatnia”. Úgy vélekedett, hogy Trump „megosztja a nemzetet”.

Kitérve a járvány miatti gazdasági visszaesésre, Biden azt állította, hogy Donald Trump négy évvel ezelőtt jó állapotban lévő gazdaság irányítását vette át. Ma pedig több tízmilliónyi a munkanélküliek száma, de Trump szerinte „nem érzi és nem érti az emberek fájdalmát” a gazdaság visszaesése miatt. „Nem érdekli őt” – jelentette ki.

A demokrata párti politikus kitért az Atlantic című folyóirat internetes oldalán csütörtök éjjel megjelent cikkre, amelyben a lap névtelen informátorra hivatkozva azt állította, hogy Trump magánbeszélgetésben „lúzernek” nevezte a háborúkban elesett amerikai katonákat. Donald Trump először a Twitteren, majd a Fehér Házban tartott sajtóértekezletén is visszautasította ezt. Biden nem utasította el a lap meg nem nevezett forrásokra hivatkozó állítását, hanem úgy fogalmazott: amennyiben az információ igaznak bizonyul, az elnöknek „alázatosan bocsánatot kell kérnie”.

Újságírói kérdésekre válaszolva Joe Biden elmondta: végeztek rajta koronavírustesztet, és ezentúl rendszeresen tesztelik majd.

Kitért Aleksandar Vucic szerb elnök és Avdullah Hoti koszovói kormányfő kétnapos tárgyalására is, amely pénteken a Fehér Házban fejeződött be. Leszögezte: Koszovó önálló államisága tény. Mint fogalmazott: most már mindegy, hogy ez milyen körülmények között alakult így, de Koszovónak önálló államként kell léteznie.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy miként ítéli meg az izraeli szerb nagykövetség áthelyezését Jeruzsálemba – amelyet Trump jelentett be pénteken -, Joe Biden elégedettségét fejezte ki, hogy “muszlim államok” rendezik kapcsolataikat Izraellel.