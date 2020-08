Kamala Harris lesz a demokraták alelnökjelöltje az amerikai elnökválasztáson

Kamala Harris szenátor lesz a Demokrata Párt alelnökjelöltje a novemberi amerikai elnökválasztáson – jelentette be Joe Biden elnökjelölt. Harris az első színes bőrű nő, aki az egyik nagy párt jelöltje lesz az amerikai elnökválasztások történetében.

írta a Twitteren Biden.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.

A volt amerikai alelnök már márciusban, még az előválasztások során, kijelentette, hogy ha őt lesz a Demokrata Párt elnökjelöltje, akkor mindenképpen nőt választ maga mellé. Biden és Harris hivatalosan a párt augusztusi konvencióján válik jelöltté, de mivel nincs versenytársuk, ez már igazából csak formaság lesz.

Harris a Twitteren kijelentette, hogy Biden képes egységbe vonni az amerikaiakat, mert egész életében értük harcolt és elnökként képes lesz majd olyan Amerikát felépíteni, amilyenre vágynak.

.@JoeBiden can unify the American people because he's spent his life fighting for us. And as president, he'll build an America that lives up to our ideals.

I'm honored to join him as our party's nominee for Vice President, and do what it takes to make him our Commander-in-Chief.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 11, 2020