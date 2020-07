Letartóztatta az FBI Epstein élettársát

A BBC szerint letartóztatta az FBI Ghislaine Maxwellt, Jeffrey Epstein élettársát. A letartóztatás oka összefügésben van az Epstein-üggyel, bár a nő korábban minden őt ért vádat tagadott.

A nőt New Hampshire-ben tartóztatták le, a későbbiekben szövetségi bíróság elé állíthatják.

Epstein tavaly augusztus 10-én halt meg a cellájában, miközben a tárgyalására várt.

Epstein hosszú éveken keresztül működtetett egy szexhálózatot, amelyben 18 éven aluli áldozatokkal is kereskedtek. A pénzember maga is erőszakot tett rengeteg fiatal lányon, és erről az élettársa is tudhatott, legalábbis a Netflixen nem rég bemutatott dokumentumfilm erőteljesen ezt sugallja.

Kiemelt kép: Laura Cavanaugh /AFP