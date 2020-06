Amerika orbánosodásától fél Obama volt tanácsadója

Magyarországgal példálózva hívta fel a figyelmet Donald Trump amerikai elnök újraválasztásának veszélyeire Ben Rhodes, Barack Obama volt helyettes nemzetbiztonsági tanácsadója. A hétfőn az Atlantic honlapján megjelent cikkben Rhodes azt írta, hogy Orbán és Trump egyaránt részei annak a globális hullámnak, amelynek során több országban is autoriter vezetők kerültek az élre, Brazíliától Oroszországon és Törökországon át Indiáig.

A sikereik azon az elven nyugszanak, amelyet Orbán az újraválasztása után hangoztatott, vagyis hogy a globalizáció és a liberális demokrácia kudarcot vallott, és hogy a nacionalizmus tradicionálisabb formájára van szükség ahhoz, hogy országukat ismét nagyszerűvé tegyék. És végignézve a történelmen, nem nehéz megállapítani, hogy az autoriter nacionalizmus a norma, míg a liberális demokrácia inkább egy, a második világháború utáni kivétel.

Rhodes cikkében hosszan sorolja azokat a párhuzamokat, amelyek a Fidesz és az amerikai Republikánus Párt között fedezhetők fel. Az Orbán-kormányok újrarajzolták a választási körzeteket, megadták a választójogot a határon túli magyaroknak, a bíróságokra jobboldali szemléletű embereket ültettek be, a Fidesz-oligarchákat felpénzelték, masszív propaganda-hadjáratokat indítottak és látványosan közeledtek Oroszországhoz.

A republikánusok, írja Rhodes, hasonlóképpen a választási körzetek átformálásával betonozták be a pártembereket a hatalomba, a republikánus kormányzati programok pedig elősegítették, hogy a gazdagok még gazdagabbak legyenek, akik aztán adományokkal köszönték meg ezt a pártnak. A propaganda szerepét a Fox News televízió vette át, miközben Trump elnöksége alatt a bíróságok munkáját is átalakították, a republikánusoknak kedvezően. És a Fideszhez hasonlóan, Trump is elkezdett közeledni Oroszországhoz.

A legalattomosabb módon Bill Barr miniszter irányítása alatt az Igazságügyi Minisztérium Trump politikai érdekeinek kiterjesztésévé vált. Ez ahhoz vezetett, hogy az Igazságügyi Minisztérium megpróbálta elejteni a vádat Michael Flynn, Trump volt nemzetbiztonsági tanácsadó ellen, annak ellenére, hogy Flynn bűnösnek vallotta magát abban, hogy hazudott a kormánynak,

emelte ki Rhodes. Magyarországon a Soros Györgyről szóló összeesküvés-elméletek kormánypropagandává és a civilekkel szembeni támadásokká értek, és ha így folytatódik, az USA-ra is ilyen jövő vár. Sőt, ennek jelei már most is mutatkoznak: Trump egyik legújabb konteója szerint az elődje, Barack Obama irányította a Michael Flynn elleni nyomozást azért, hogy Trumpot megbuktassák vele – ezt nevezik Obamagate-nek. Semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy ez tényleg így történt, de ez nem akadályozza abban Trumpot és támogatóit, hogy erről beszéljenek, és az ilyen „hadjáratok” a későbbiekben alkalmasak legyenek arra, hogy a republikánusok politikai ellenfeleit üldözzék – írja Rhodes.

A jogalkotási felügyelet figyelmen kívül hagyásával és a végrehajtó hatalom önszabályozásának elnémításával a kormány alapvető funkciói megkülönböztethetetlenek lesznek Trump rövid távú politikai érdekeitől.

Ben Rhodes szerint Orbán Viktor megmutatta, hogy egy választási győzelem után egy párt és annak vezetője képes arra, hogy a nacionalizmus és gyűlölet állandó keverékével sérüléseket okozzon egy demokráciában, és a volt tanácsadó úgy véli, hogy ha novemberben újraválasztják Trumpot, ez várhat az USA-ra is.

Kiemelt kép: Brendan Smialowski/AFP