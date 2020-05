Belgiumban „koronabuborékokkal” lazítanának a korlátozásokon

Vasárnaptól minden belga háztartás vendégül láthat egy másik háztartásból legfeljebb négy embert – innentől kezdve ez a két háztartás, maximum nyolc ember alkot egy koronabuborékot, melynek tagjai innentől kezdve rendszeresen találkozhatnak, de csak ők, és mást nem szabad beengedni a buborékba. A szigorú kijárási korlátozások enyhítésének első fokozataként bevezetett szabályozást a miniszterelnök, Sophie Wilmès jelentette be még a múlt héten, az időzítés pedig nem véletlen, ugyanis Belgiumban most vasárnap ünneplik az anyák napját. A belgákat azonban továbbra is arra biztatják, ne öleljék vagy pláne puszilják meg szeretteiket, tartsák a másfél méteres távolságot, és lehetőség szerint szabadban vagy teraszokon találkozzanak, ha ez megoldható.

A szabályozás viszont nem mindenkinek egyértelmű, mint ahogy az is sokaknak okoz problémát, hogy a nyolc fős buborék egyáltalán nem képezi le azt, ahogy az emberek valójában társasági életet élnek. A Guardian cikkében megszólalóknak például dönteniük kell, hogy rokonokat, szülőket, nagyszülőket, esetleg a gyerekek barátait válasszák-e, hiszen a következő egy hónapban (a szabályozás június 5-ig érvényes) csak az egy választott család tagjaival találkozhatnak majd. Ugyancsak nehéz helyzet elé állítják a nagycsaládosokat, illetve az újraházasodókat is, akiknek több kapcsolatból születtek gyerekeik. A szakemberek egyébként azért javasolták a négy fős maximumot, mert megbetegedés esetén ez a kontaktkövetési kapacitás felső határa jelenleg az országban. Hasonló szabályozás van egyébként jelen Németországban is. Belgium a koronavírus által jobban sújtott európai országok közé tartozik: vasárnapig több mint 53 ezer megbetegedést, és 8656 halálesetet regisztráltak a 11 és fél milliós országban.

Fotó: JOHN THYS / AFP