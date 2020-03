Milliárdszámra rendelik a kórházak a gumikesztyűket, Malajzián a világ szeme

Ha most szorongsz, az nem bűn, nem betegség, nem ciki

A malajziai kormány drasztikus intézkedésekről döntött a múlt héten a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében, aminek az egyik legjelentősebb rövid távú hatása az lehet, hogy a kórházakban hamarosan súlyos hiány áll majd fenn gumikesztyűkből.

A termék gyártását Malajzia dominálja a világon, a gumikesztyűk 60 százalékát itt készítik, ez évi 345 milliárd párt jelent, de a korlátozások miatt a gyáraknak leépítést kellett végrehajtaniuk, ami persze kihat a termelésre is.

A világ legnagyobb gumikesztyű-gyártójának számító Top Glove közleményében már jelezte, az Amerikai Egyesült Államokból és Európából is kilőtt az igény a termékeikre, de ez túltesz a kapacitásukon, a megrendelésekkel pedig már így is legalább négy hónappal le vannak maradva.

Malajziában kijárási korlátozásokat vezettek be, számos üzletet bezárattak és mindenkit az otthoni munkavégzésre biztatnak. A kesztyűgyártók ugyan engedményeket kaptak, de a gyárakban így is 50 százalékkal csökkenteni kellett a munkavállalók létszámát.

Denis Low, a kesztyűgyártók szövetségének elnök egy telefoninterjúban arról beszélt,

a kereslet abnormális mértéket öltött. A kórházak kifogynak a kesztyűkből. Képtelenek vagyunk olyan mennyiségben előállítani a terméket, mint ahogy azt akarjuk. Ez már nem a mi választásunk.

Ami még nagyobb gond: Malajzia akkor sem tudná ellátni a világot gumikesztyűkből, ha a megszokott módon üzemelnének.

A Top Glove beszámolója szerint hetente 2,6 milliárd pár kesztyűre kapnak megrendelést, ami a duplája annak, amit ennyi idő alatt piacra tudnak dobni. Nem tudják tartani a lépést még úgy sem, hogy a nap 24 órájában, több műszakban dolgoznak.

A probléma másik összetevője az is, hogy az országban egyre durvábban terjed a koronavírus, 2766 ember fertőződött már meg, a malajziai kormány pedig értelemszerűen előbb saját lakosságának akarja biztosítani a megfelelő mennyiségű és minőségű gumikesztyűt.

A kesztyűvásárlási láz alapvetően még három hónapig biztosan eltarthat, függetlenül attól, hogy Ázsiában már csökken a megrendelők száma. A Top Glove a maga módján próbál megfelelni az elvárásoknak és olyan intézkedéseket hozott, ami felgyorsíthatja a gyártási folyamatot. Ezek közé tartozik, hogy 150 napról 30 napra csökkentették a kiszállítási időt, valamint az is, hogy folyamatosan új gépeket vásárolnak, amivel 30 százalékkal növelhetik majd a kapacitást, de ez sem lesz elegendő mindenre.

A cégnek nehézséget okoz, hogy jellemzően nepáli vendégmunkásokat foglalkoztatnak, de az utazási korlátozás miatt most malajziai munkaerőt kell alkalmazniuk, főként a csomagolási feladatokra. Arra ugyanakkor nem számítanak, hogy az alapanyagok beszerzésével lyukra futnának.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyébként múlt pénteken figyelmeztetett, hogy a járványkezelés egyik legfontosabb oldala most az, hogy megoldást találjanak a védőfelszerelésekből fennálló krónikus globális hiányra, aminek része az is, hogy a gumikesztyű-ellátásban a világ Malajziára van utalva.

Kiemelt kép: MTI / EPA/ ANSA/ Filippo Venezia