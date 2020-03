Több üzemben is sztrájkolnak Olaszországban

Több vállalatnál és gyárban spontán sztrájkba léptek a dolgozók hétfőn, mivel úgy ítélték meg, hogy nem létfontosságú termelést vagy szolgáltatást végeznek, és az új típusú koronavírus-fertőzés legutolsó óvintézkedései értelmében egységeiknek nem kellene működniük. A szakszervezetek szerdára országos sztrájkot hirdettek meg.

Elsőként a Leonardo kutatóközpont dolgozói szüntették be a munkát. A harmadik legnagyobb európai védelmi vállalat munkatársai szerint feladataik nem számítanak létfontosságúaknak.

A római kormánynak a hivatalos közlönyben hétfőn megjelentetett rendelkezése a nem létfontosságú termelési tevékenységeket és szolgáltatásokat függesztette fel április 3-ig, az országos mozgáskorlátozás további szigorításának érdekében.

Leállítják a nem létfontosságú termelési tevékenységet Olaszországban A szakszervezetek, a gócpont tartomány, és az ellenzék is ezt kérte. A kormányfő aláhúzta, az átláthatóság jegyében mindent megoszt az olaszokkal.

Giuseppe Conte miniszterelnök többek között az élelmiszer- és gyógyszeripart, a mezőgazdaságot, halászatot, energiaszektort, távközlést, tömegközlekedést nevezte meg létfontosságúként, a kormányrendelkezés végső változata azonban 120 ipari tevékenységet és szolgáltatást tartott létfontosságúnak. A szakszervezetek szerint a kormány a gyáriparosok nyomásának engedett.

Az eredeti tervek szerint bezárás várt a fémipari létesítményekre, amelyek nagy részét azonban nyitva hagyták. A fémipari érdekképviseletek szerdára országos sztrájkot hirdettek meg, és ehhez a továbbra is működő vegyipari, energetikai, textilipari és kézműipari gyárak, vállalatok dolgozói is csatlakoztak. A kormányrendelet szerint a textiliparban kizárólag a védőruhát gyártó üzemek termelését kell fenntartani, valójában a mást termelő textilgyárakban is tovább folytatódik a munka. A szakszervezetek hangsúlyozták, hogy a dolgozók nem kaptak szájmaszkot, védőkesztyűt, és nincs biztosítva a legalább egyméteres távolságtartás sem.

Hasonlóképpen munkabeszüntetésre készülnek a bankok dolgozói és a telefonközpontok munkatársai. A továbbra is nyitva tartó telefonos- és internetes szolgáltatást nyújtó üzletek dolgozói is az óvintézkedések hiányos betartására panaszkodnak munkahelyeiken. Rómában koronavírus-fertőzésben halt meg egy telefonos ügyfélszolgálat 34 éves munkatársa, aki közösségi oldalán éppen az egészségre veszélyes munkakörülményekre hívta fel a figyelmet: véleménye szerint túl szűk helyen, túl közel kollégáihoz, a fülhallgatók és mikrofonok fertőtlenítése nélkül kellett dolgoznia.

Az amerikai-olasz Fiat-Chrysler gépjárműcsoport bejelentette, hogy egyes üzemeiben szájmaszkgyártásra állnak át.

Kiemelt kép: Carlo Hermann/AFP