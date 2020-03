Kína kilábalóban a koronavírusból, de a világ még befele gyalogol az erdőbe

A betegek száma világszerte 138 ezerre, míg a halálos áldozatoké közel ötezerre tehető.

Miközben világszerte szigorú intézkedéseket vezetnek be lassítandó az új típusú koronavírus terjedését, Kínában, ahonnan a tavalyi év végén elindult a mára pandémiává terebélyesedett betegség, az újonnan megfertőződött emberek többsége most először külföldről hurcolta be a vírust, és nem az országon belül kapta el.

Ezt állítja a kínai hivatalos statisztika.

A járványhelyzetet felügyelő kínai nemzeti egészségügyi bizottság szombati jelentése szerint az előző napon azonosított tizenegy új beteg közül heten Kínán kívül, konkrétan Olaszországban, az Egyesült Államokban és Szaúd-Arábiában fertőződtek meg, a többiek pedig a járvány kiinduló pontjának számító Hupej tartományban.

Szombaton Sanghajban további két új beteget regisztráltak Franciaországból és Spanyolországból érkezett utazók között.

Kínában a legfrissebb adatok szerint a járvány kezdete óta:

80.824-en fertőződtek meg a vírussal

és 3189-en haltak meg miatta.

A betegek száma világszerte 138 ezerre, míg a halálos áldozatoké közel ötezerre tehető.

A vírus terjedőben van a közel-keleti országokban is, ahol a hatóságok ugyancsak szigorú korlátozások bevezetésére kényszerülnek.

a szaúd-arábiai kormány szombaton bejelentette, hogy március 15-től kezdődően két hétre felfüggeszti az összes nemzetközi repülőjáratot; az országban eddig 86 embert diagnosztizáltak koronavírussal; az iszlám vallás szent helyei közé tartozó Mekkát és Medinát már korábban lezárták a zarándokok előtt

az Egyesült Arab Emírségekben március végéig bezárták a szórakozóhelyeket és a turisták által látogatott éttermeket, Abu-Dzabíban felfüggesztették a nyilvános rendezvényeket

a polgárháború sújtotta Jemenben a síita húszi lázadók elrendelték a tanév idő előtti lezárását a felügyeletük alatt álló térségekben; az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a héten a Twitteren azt írta, hogy egyelőre nincs hivatalos koronavírusos eset Jemenben, ahol azonban a kolera, az éhínség és a torokgyík szedi áldozatait, az egészségügyi rendszer pedig romokban hever az ötödik éve tartó polgárháború miatt.

A latin-amerikai térség országai is drasztikus intézkedésekre kényszerülnek.