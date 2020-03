Koronavírussal fertőzött egy brit újszülött

Két beteg tesztje is pozitív lett az új koronavírusra az Észak-Middlesexi Egyetem Kórházában, a The Sun brit bulvárlap szerint pedig édesanyáról és újszülött kisbabájáról van szó, és ha ez így van, akkor a baba lehet a legfiatalabb koronavírus-fertőzött a világon.

A lap úgy tudja, a gyerek anyját még napokkal korábban vitték kórházba tüdőgyulladásos tünetekkel, tesztelték is koronavírusra, ám az eredmény már csak a baba születése után lett meg. Az újszülötten is elvégezték a tesztet alig pár perccel azután, hogy megszületett, és őt is pozitívnak találták, azt azonban nem tudják, hogy a kicsi a születés közben, vagy már az anyaméhben fertőződhetett meg a vírussal. Anya és gyermeke jelenleg nem lehet együtt, két különböző intézményben kezelik őket, a velük kapcsolatba került egészségügyi dolgozóknak pedig azt javasolták, hogy vonuljanak önkéntes karanténba.

Az Egyesült Királyságban jelenleg tizenegy halálos áldozata és közel nyolcszáz igazolt fertőzöttje van a betegségnek. Boris Johnson egyelőre nem tervezi bezárni az iskolákat, úgy fogalmaz, hogy a tudományos iránymutatás alapján ez jelenleg többet ártana, mint használna.

Kiemelt képünk illusztráció, forrás: LOUISA GOULIAMAKI / AFP