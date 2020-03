Lángolt a menekülttábor Leszboszon, teljesen leégett egy iskola

Tűz ütött ki szombaton egy görögországi menekülttáborban Leszbosz szigetén. A tűzoltóság közlése szerint az anyagi kár jelentős, de személyi sérülés nem történt.

Több sajtójelentés szerint is a tűzben teljesen leégett a svájci One Happy Family szervezet menekült gyerekekkel foglakozó iskolája és közösségi központja, amit 2017-ben alapították és ahol több mint 4 ezer menekült gyerekkel foglalkoztak.

Devastating images of the One Happy Family community centre on fire in Lesbos. This is a place of hope and solidarity – a community centre where people could come and escape from the misery of the camp.

This has to stop. https://t.co/ZaoKx66zT1

— Katy Fallon (@katymfallon) March 7, 2020