Az a banán a falon 120 ezer dollárt ér és valaki egyszerűen megette

Múlt héten valaki 120 ezer dollárt fizetett Maurizio Cattelan műalkotásáért, egy falra ragasztott banánért. A Komédiás című művet a miami Art Basel kiállításán tekinthették meg az érdeklődők, egyikük, David Datuna performanszművész viszont közönség előtt elfogyasztotta a kissé már rothadásnak indult banánt. A Guardian cikke szerint azért, mert éhes volt.

Cattelan a falra szigszalagozott banánt a globális kereskedelem szimbólumának szánta. A szobrászművész a banánt ott vette, ahol mi is szoktuk, egy élelmiszerboltban, ahogy a ragasztószalagot is, majd kortárs művet alkotott belőle. A banánt egy francia nő vásárolta meg, de van még belőle kettő ugyanilyen, azok egyikére is lecsaptak már, az utolsó példányt viszont szeretnék eladni a múzeumnak, de azt még drágábban, 150 ezer dollárért.

A megevett banánt a Guardian cikke szerint már pórolták egy másikkal. A performanszra kisebb tömeg gyűlt össze, ezért a rendőrséget is értesítették. A rendőrkapitány pedig mindössze úgy kommentálta az esetet, hogy

ez érdekes volt.

Kiemelt kép: Cindy Ord/Getty Images/AFP