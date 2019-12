És ön mennyit adna egy falra ragasztószalagozott banánért?

A miami Art Basel aukcióján, 120 ezer dollárért (majdnem 36 millió forint) kelt el egy falra ragasztószalaggal odarögzített banán. Joggal merül fel a kérdés, miért is? A falon látható gyümölcs az olasz Maurizio Cattelan szobrász Komédiás című műve, és igen, a banánt ott vette, ahol mi is szoktuk egy élelmiszerboltban, ahogy a ragasztószalagot is, majd kortárs művet alkotott belőle. A banánt egy francia nő vásárolta meg, de van még belőle kettő ugyanilyen, azok egyikére is lecsaptak már, az utolsó példányt viszont szeretnék eladni a múzeumnak, de azt még drágábban, 150 ezer dollárért.

Kiemelt kép: sarahecascone / Instagram