Extrém havazás jön Ausztriában, egyes előrejelzések szerint a magasabb, 2000 méter feletti hegyekben nem zárják ki 200-300 centiméter friss havat sem – számolt be a Sielők.hu.

Az érintett területek: Karintia (különösen Nassfelden, Mölltali gleccseren és Heilgenblutban), az Ötzvölgyi-Alpok(Sölden, Obergurgl), a Magas Tauern (Kaprun, Weißsee, Sportgastein), illetve Salzburg tartomány délebbi vidékei, azaz Lungau (Katschberg, Grosseck, Fanningberg), Pongau (Obertauern, Zauchensee, Kleinarl, Bad Gastein) és Pinzgau déli része (Rauris).

Mint írják, a völgyek már most is sokfelé havasak 1000 méter alatt. A havazás két hullámban fog érkezni, kedden és szerdán, csütörtökön szünetelni fog, hogy aztán pénteken újrakezdje, igaz, akkor már magasabb, 1500 méteres hóhatárral. Kedd este már akár 300-400 méteren is havazhat Felső-Ausztriában, illetve Alsó-Ausztria nyugati részén.

A Sielők.hu szerint a mostanra várt hómennyiségek a szezon kellős közepén is kimagaslónak számítanak, de így novemberben kimondottan ritkák.

Kiemelt kép: foto-webcam.eu