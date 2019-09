Elindul a Trump felmentését célzó vádeljárás

Cikkünk frissül…

Elindul a Donald Trump amerikai elnök felmentésére irányuló alkotmányos vádeljárás – jelentette be kedden Nancy Pelosi, a szövetségi képviselőház demokrata párti elnöke.

Trump azt írta, hogy az angol nevén impeachment elindítása boszorkányüldözésnek és az elnöki tisztség elleni támadásnak minősül.

Az ügy előzménye, hogy Trump nyomást gyakorolhatott Volodimir Zelenszkij ukrán államfőre, hogy nyomozást indítson lehetséges ellenfele, Joe Biden volt amerikai alelnök fia ellen, miközben a Fehér Ház visszatartotta az Ukrajnának szánt katonai segélyt, erről itt írtunk hosszabban:

Donald Trump kedden bevallotta, hogy valóban visszatartott segélyeket Ukrajnától. Az AP amerikai hírügynökség névtelen forrásokra hivatkozva kedden közölte, hogy Trump 400 millió dollár (körülbelül 122 milliárd forint) ukrajnai segély befagyasztását rendelte el néhány nappal azelőtt, hogy felhívta Zelenszkijt.

Pelosi szerint ezzel az amerikai elnök megszegte az alkotmányos kötelezettségeit.

BREAKING: Speaker Nancy Pelosi: “Today, I’m announcing the House of Representatives is moving forward with an official impeachment inquiry.”

“The president must be held accountable; no one is above the law.” https://t.co/WZnIWjR7tP pic.twitter.com/fAM81LJUju

— ABC News (@ABC) September 24, 2019