Fél évre lecsukná a svéd ügyész A$AP Rockyt

A megvert férfi négymilliós kártérítést kér.

Féléves börtönbüntetést kért az ügyész A$AP Rocky amerikai rapperre, akit Svédországban vontak eljárás alá testi sértés miatt – számol be a Guardian.

A vádirat szerint a harmincéves előadó, akinek igazi neve Rakim Mayers, június 30-án Stockholm belvárosában szóváltást követően földre lökte a 19 éves Mustafa Jafarit, akit társaival együtt bántalmazott: megrugdosták, megütötték, és egy üveggel is verték a testén és a fején.

Két tanú is vallomást tett a bíróságon pénteken, akik egy étteremből vették észre a történteket. Azt mondták, látták, hogy Mayers fellökte Jafarit, majd ütötte vagy rugdosta, de nem tudták megerősíteni, hogy üveg is előkerült volna. Ezt Mayersék is tagadják, bár elismerik, hogy megütötték Jafarit. Azt mondták, a fiatal férfi provokálta őket.

Jafari négymillió forintnyi kártérítést kér, azt mondta: a támadás után kórházi ellátásra szorult a karjain, lábain és fején lévő vágások, valamint bordatörés miatt. A rapper védői azzal érveltek, hogy Jafarit korábban már ítélték el bántalmazásért, de a vád képviselője ezt irrelevánsnak tartotta. (Bírósági rajz: Anna-Lena Lindqvist / TT NEWS AGENCY / AFP)