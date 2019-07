Ferenc pápa döntött egy szexuális zaklatással vádolt püspök büntetéséről

El kell hagynia egyházmegyéjét és nem vehet részt nyilvános egyházi szertartáson, valamint kártérítést kell fizetnie az általa okozott erkölcsi és anyagi kárért a szexuális visszaélésekkel vádolt Michael Joseph Bransfield nyugalmazott amerikai püspöknek a Vatikán vasárnap közzétett szankciói miatt.

A 76 éves nyugalmazott püspökre kirótt “büntető intézkedéseket” a washingtoni egyházmegye jelentette be, de a hírt a Vatican News vatikáni hírportál közölte. Ez azt jelenti, hogy az egyházi eljárás szerint a Michael Joseph Bransfielddel szemben bevezetett szankciókról Ferenc pápa döntött.

Ezek értelmében az amerikai Wheeling-Charleston egyházmegyét korábban vezető Michael Joseph Bransfieldnek el kell hagynia az egyházmegyét. A pápa eltiltotta bármilyen nyilvános egyházi szertartástól, tehát nem vehet részt semmilyen liturgián, misén, amelyen hívők is jelen vannak.

Ezen kívül személyes anyagi forrásaiból kell fedeznie azt az erkölcsi és anyagi kárt, amelyet magánszemélyeknek és egyházmegyéjének okozott. Az összegről és a kártérítés módozatairól a Wheeling-Charleston egyházmegye jelenlegi püspöke dönt majd.

Michael Joseph Bransfield tavaly szeptember 13-án benyújtotta lemondását Ferenc pápának, amelyet az egyházfő elfogadott. Ezt követően a pápa vizsgálóbizottságot állított fel: a testületet William Edward Lori baltimorai püspök vezette, és öt világi szakértő volt a tagja.

A bizottság az év elején 60 oldalas jelentést továbbított a pápának. A jelentést nem hozták nyilvánosságra, de az amerikai sajtó információi szerint a nyugalmazott püspök legalább kilenc felnőtt férfit molesztált szexuálisan. Köztük papok és más egyházi személyek is voltak.

Ezt megelőzően Michael Joseph Bransfieldet kiskorúakkal szembeni szexuális visszaéléssel is meggyanúsították, de az ezzel kapcsolatos hatósági vizsgálat nem talált bizonyítékot.

A püspök féktelen költekezésével is felhívta magára a figyelmet: a számítások szerint több millió dollárt költött egyházmegyéje kasszájából saját kényelmére, utazásokra és alkoholra. Több százezer dollárt fizetett a molesztált személyek hallgatásáért is, és azt is az egyházmegye kasszájából.

