Donald Tusk feltételhez köti a brexit elhalasztását

Az Európai Tanács elnöke kijelentette: csak akkor engedik Theresa Maynek a brexit elhalasztását, ha a brit parlament jövő héten megszavazza az EU-val elért brexit-megállapodást. Donald Tusk szerint a halasztás jogi és politikai kérdéseket is felvet, és kizárta a megállapodás újratárgyalását.

A brit törvényhozás eddig kétszer – jelenlegi formájában múlt kedden – nagy többséggel elvetette a kilépésről szóló megállapodást.

Donald Tusk közölte, az uniós állam-, illetve kormányfők e heti tanácskozása után nem tervezi a testület rendkívüli ülésének összehívását a jövő hétre a Brexit miatt, lehetőség van viszont arra, hogy az Európai Tanács írásban döntsön a tárgyalások meghosszabbításáról.

Hozzátette, az utolsó pillanatig keresni fogják a rendezett kiváláshoz szükséges megoldást, még akkor is, ha ez valószerűtlennek tűnik.

Amint arról szerdán beszámoltunk, May hivatalosan is kezdeményezte az Európai Uniónál a brit EU-tagság jövő pénteken esedékes megszűnésének elhalasztását június 30-áig. Ám hiába szeretné Theresa May brit miniszterelnök a brexit elhalasztását, az Európai Bizottság ebbe nem megy bele. A német FAZ úgy tudja, hogy a Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker szerdán telefonon beszélt May-jel és azt mondta neki, hogy legfeljebb május 23-ig, azaz az európai parlamenti választás első napjáig lehet majd eltolni a britek kilépését az Európai Unióból.

A franciák sem támogatják a halasztást. Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter szerdán azt mondta, Franciaország ellenezni fogja a brexit elhalasztását június 30-áig, ha Theresa May azt nem indokolja egy hiteles stratégiával.

Titánok harca ássa alá a brexitet A brit politika legnagyobb modernkori válsága, a brexit kimenetelének irányításáért hónapok óta megy a harc a parlament és a kormány között. Megoldás egyelőre nem látszik.

