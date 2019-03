Lövöldözés volt két új-zélandi mecsetnél, 27-en meghaltak

A Guardian szerint pont imádság volt az egymástól néhány kilométernyire fekvő mecsetekben, amikor a merényletek történtek. Az első információk szerint egy katonai egyenruhába öltözött férfi lépett be az egyik mecsetbe, majd több tucat lövést lehetett hallani, emberek szaladtak ki az utcára, a fegyveres pedig elmenekült a helyszínről. Az új-zélandi rádió szerint a merénylet pillanatában nagyjából 300 ember tartózkodott az imahelyen. Nem sokkal később egy másik mecsetnél történt támadás.

Négy gyanúsítottat (három férfit és egy nőt) letartóztattak, városszerte több autóban pedig robbanószerkezeteket találtak. Mike Bush rendőrbiztos arra kér mindenkit, hogy országszerte kerüljék a mecseteket, a város lakóinak pedig azt mondta, zárják be az ajtóikat, amíg más utasítást nem kapnak a rendőrségtől.

Jacinda Ardern miniszterelnök szerint „ez Új-Zéland egyik legsötétebb napja”, az eset pedig „soha nem látott erőszakos cselekmény”. A várost lezárták, az iskolákat és a középületeket pedig először bezárták, de azóta a rendőrség közlése szerint előbbieket újra feloldották. A lakosokat továbbra is arra kérik, hogy maradjanak otthon és zárkózzanak be. A közelben a klímaváltozásért tüntetőket evakuálták.

Police can now confirm the lock down of schools throughout Christchurch has been lifted. We would like to reassure members of the public that there is a large Police presence in the city and the safety of the community is our priority.

