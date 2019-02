Váratlan fordulat történhetett a Trump-Kim Dzsongun csúcson

Elmaradt Donald Trump és Kim Dzsongun tervezett közös ebédje a két államfő vietnami csúcstalálkozóján.

Az amerikai elnök és az észak-koreai diktátor magyar idő szerint hajnali három órakor ült újra tárgyalóasztalhoz, majd a hivatalos program szerint delegációjukkal a Metropole Hotel éttermében ettek volna, de nem jelentek meg ott.

Here’s a pic of the lonely dining room at the Metropole where the delegations never showed. pic.twitter.com/xrsyrrOgYV

— David Nakamura (@DavidNakamura) February 28, 2019