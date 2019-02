Vietnamban is ott futkos Kim Dzsongun autója mellett a 12 testőre

Kim Dzsongun észak-koreai diktátor kedden érkezett meg Vietnam fővárosába, Hanoiba, ahol előbb a helyi kormánnyal egyeztetett, majd szerdától kétnapos csúcstalálkozón vesz részt Donald Trump amerikai elnökkel.

A rezsim vezetőjét rengetegen várták a helyszínen, ahová ezúttal is elvitte a 12 testőrét, akiknek az egyik legfontosabb – és egyben – legmegterhelőbb feladatuk, hogy futva kell mindenhová követniük a Kim Dzsongunt szállító páncélozott járművet.

Ez egy bevett szokás a diktátornál, mert tavaly Dél-Koreában és Szingapúrban is a kocsija mellett szaladgáltak a fegyveres őrök.

Kim Jong Un's jogging bodyguards return. This time, to escort the North Korean leader around Hanoi. For the latest on the #TrumpKimSummit: https://t.co/w8c3Qv89C2 pic.twitter.com/6EL17bNxkB

— Reuters Top News (@Reuters) February 26, 2019