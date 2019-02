Több brit akar már új brexit-népszavazást, mint megállapodás nélküli kilépést

Egyre kevesebb brit szeretne megállapodás nélküli brexitet, viszont többen lettek azok, akik a kilépés elhalasztását akarják, és azok is, akik egy második népszavazást szeretnének – derült ki a Politico megbízásából készült közvélemény-kutatásból. Ez összhangban van a brit politikusok mozgásával is, ugyanis a hét első két napja két fordulatot is hozott brexit-ügyben. A konzervatív miniszterelnök, Theresa May bejelentette, hogy – bár ezzel nem ért egyet – akár a kilépés elhalasztásáról is szavazhat a brit parlament. Az ellenzék vezére is változtatott: a második népszavazás mellett állt ki (de ő is csak feltételesen).

Két fordulatot vett a brexit a héten Theresa May bejelentette, hogy akár a kilépés elhalasztásáról is szavazhat a brit parlament, bár ő ezzel nem ért egyet. Változtatott álláspontján a Munkáspárt vezetője is, miközben új politikai erő jelent meg Londonban.

A britek 47 százaléka áll a halasztás pártján, szemben azzal a 26 százalékkal, akik szerint egyszerűen csak ki kellene lépniük az EU-ból a tervezett március 29-ei időpontban. Akik halasztást akarnak úgy nyilatkoztak, hogy csak akkor tartják ezt jó megoldásnak, ha három hónapnál nem tart tovább a tárgyalási folyamat.

Mint a Politico infografikáin látszik, a legtöbben egy hónapos halasztást fogadnának csak el, és egyre kevesebben lesznek a halasztás támogatói, minél hosszabb a halasztás ideje. 2 év csúszás már csak minden ötödik brit szerint elfogadható.

Az alsó diagramokon az látszik, hogy a halasztás hívei közül a legtöbben a tárgyalások folytatását szeretnék, kicsit kevesebben a May-féle javaslat elfogadását, 43 százaléknyian a megállapodás nélküli kilépés elkerülését, és a legkevesebben vannak azok, akik új népszavazást szeretnének.

A kutatásból az is kiderült, hogy tavaly novemberhez képest Theresa May javaslata kicsit népszerűbb lett, de még mindig nagyon népszerűtlen: csak minden harmadik brit ért vele egyet.

Szintén tavaly novemberhez képest 23 százalékról 14 százalékra esett vissza a megállapodás nélküli kilépést pártolók aránya. Az új népszavazást akaróké pedig 9-ről 17 százalékra emelkedett. Azaz az új népszavazás kiírása már népszerűbb, mint a megállapodás nélküli kilépés.

Kiemelt kép: Tolga AKMEN / AFP