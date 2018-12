Akkora trafótűz volt New Yorkban, hogy a helyiek azt hitték, ufók jöttek

Kigyulladt egy transzformátorállomás csütörtök éjjel New Yorkban, sok helyi lakos az eget megvilágító kék fények miatt földönkívüliek megjelenésére gyanakodott.

A transzformátorállomás a Con Edison áramszolgáltató villamos erőművében gyulladt ki, Queens városrész Astoria negyedében, Manhattannel szemben. Kék villámok borították be az eget az Egyesült Államok pénzügyi fővárosában, rövid idő alatt földönkívüliek és szuperhősök megjelenéséről szóló üzenetek hemzsegtek a Twitteren.

Video taken by my friend featuring this weird “explosion”?? Blue light followed by power outages😱WTH JUST HAPPENED IN NYC??? #bluelight pic.twitter.com/4cetzEu2rb

— Hanwen Li (@Linalhw_) December 28, 2018