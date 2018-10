Joe Bidennek is küldtek gyanús csomagot

Miután csütörtökön Robert de Niro vendéglőjébe is gyanús csomag érkezett, ugyanilyet küldtek a volt alelnöknek is. A Joe Bidennek címzett csomagot a Delaware-i New Castle postáján találták meg, írja az NBC News.

Az alábbi fotókon látható a Bidennek címzett csomag:

Breaking: Pic of suspected bomb package sent to Former Vice President Joe Biden in postal facility in Delaware. It appears to not have been delivered because of “postage due”as at least one reason along with wrong address. Same return address label as others sent. @FOX29philly pic.twitter.com/mB55K5Kn9X

— Steve Keeley (@KeeleyFox29) October 25, 2018