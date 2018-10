Bombát találtak Clintonék és Barack Obama postájában

Cikkünket frissítjük…

Robbanószerkezetet találtak Bill és Hillary Clinton, valamint Barack Obama postájában – írja a rendőrségre hivatkozva a New York Times. A lap úgy tudja, hogy a bombát mindkét esetben a titkosszolgálat egy-egy alkalmazottja találta meg, aki a Clinton-házaspárnak, illetve Obamának küldött postai küldeményeket szortírozza.

A Clintonéknak küldött csomagot helyi idő szerint kedd este, míg az Obamának címzettet szerda reggel találták meg – számolt be a Telegraph. A Clinton-házaspár New York egyik külvárosában lakik, míg Obama Washingtonban.

We are aware of a suspicious package found in the vicinity of the Clinton residence in Chappaqua, NY, and our JTTF has engaged with our federal, state and local partners to investigate. As this is an on-going investigation, we will have no further comment at this time

— FBI New York (@NewYorkFBI) October 24, 2018