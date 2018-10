Clinton kritizálta a kormányt, Kovács szerint ez Soros akciója volt

A magyar politikát az Egyesült Államokban egyre többen értik és elismerik - mondta Kovács Zoltán kormányszóvivő Washingtonban az MTI-nek nyilatkozva csütörtökön. A kormányszóvivő kitért a demokrata párti törvényhozók Magyarországot bíráló levelére is, amelyet az amerikai választási kampány részének tekint.

Egyre többen értik az Egyesült Államokban azt a munkát, amelyet a magyar kormányzat végez – például az üldözött keresztényekkel kapcsolatos fellépést, a gazdasági eredményeinket, az illegális migráció kérdését -, és kimondhatjuk, egyre többen elismerik azt is, hogy a magyar kormány az elmúlt nyolc évben rendkívül következetesen képviselte az álláspontját

– fogalmazott Kovács Zoltán kormányszóvivő az MTI-nek a Washingtonban tett és csütörtökön zárult négynapos látogatását összegezve.

A kormányszóvivő szerint Magyarország nem tudja kivonni magát a külföldi politikai küzdelmekből: utalt Hillary Clinton volt demokrata párti elnökjelölt Magyarországot bíráló kijelentéseire és 22 demokrata párti törvényhozó szintén Magyarországot, a magyar sajtóviszonyokat bíráló levelére, amelyet a baloldali politikusok az amerikai külügyminisztériumnak írtak. Látjuk, hogy továbbra is tart az a politikai kampány, amelyet a nemzetközi baloldal – amely nemcsak európai, hiszen az internacionalizmus túlnyúlik az európai határokon és elér ide, az Egyesült Államokba is – Magyarország ellen folytat – fogalmazott a kormányszóvivő.

Hillary Clinton bírálta az Orbánt védelmező brit konzervatívokat A volt demokrata elnökjelölt szerint nem a határok megnyitására, de a törvények tisztességes betartatására van szükség.

Kovács Zoltán kitért arra, hogy Hillary Clinton volt elnökjelölt a héten Oxfordban tartott előadást, ahol nemcsak Theresa May brit kormányfőt és a Brexitet kritizálta, hanem a tory képviselőket és Magyarországot is. Véleménye szerint ez teljesen egyértelmű jele annak, hogy az amerikai időközi választások kampányának hatásai Európában is megjelennek. A kormányszóvivő szerint nem véletlen, hogy a demokrata párti törvényhozók levele egy nappal azután került nyilvánosságra, hogy Clinton elítélően szólt Magyarországról.

Ugyanazok a szavak, ugyanazok a szóösszetételek, ugyanazok a rágalmak fogalmazódnak meg Magyarország ellen, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy ezzel valamiféle politikai előnyre tegyenek szert itt, Amerikában, vagy éppen Európában

– állapította meg Kovács Zoltán. Hozzátette:

ahogyan Hillary Clinton esetében teljesen nyilvánvaló, hogy az általa mondottaknak a mögötte álló intézményrendszer, beleértve a Soros György által finanszírozott szervezeteket, adják a tartalmat, az is teljesen nyilvánvaló, hogy a demokraták lépése mögött is ugyanezeknek a szervezeteknek a lépései, összehangolt és szervezett akciója áll”.

Fotó: Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP