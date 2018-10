Trump megválasztása igazából Isten terve volt

Sok szó esik az orosz befolyásról mint Donald Trump megválasztásának egyik okáról, pedig Mark Taylor biztos benne, az igazságot, azaz a Trump-siker valódi titkát valójában ő tudja.

A nyugalmazott tűzoltó 2011-ben a tévében nézte Trump interjúját, és egy hangot hallott:

Isten szelleme azt mondja, ezt az embert választom, Donald Trumpot, az ilyen időkre, mint a mostani.

Ezzel elkezdődött az isteni sugalmazás, 22 másik „profetikus szót” is mondott a mindenható Taylornak.

A korábbi tűzoltó egy könyvet is kiadott az isteni kinyilatkoztatásokról, amiből film készült: október 4-én és 6-án játsszák le az Egyesült Államok 1200 mozijában Trump-prófécia (Trump Prophecy) címmel.

Az alkotás szereplői az erősen vallásos Liberty Egyetem filmes hallgatói. Igaz, közben több ezer egyetemi diák írt alá egy petíciót arról, hogy nem támogatja a filmet.

A film egy kicsi, de befolyásos „Trump-prófécia” mozgalom része, amely azt hirdeti, hogy a jelenlegi adminisztráció isteni elrendeltetésnek köszönhető, és kritikusai a Sátán szolgái.

Emellett több befolyásos amerikai, evangélikus és karizmatikus vezető, például az elnöki tanácsadó Paula White szerint is beavatkozott Isten 2016-ban, hogy Trump legyen az elnök.

A mozgalomnál ennél is tovább mennek, állítják, hogy Trump a modern idők Kurus királya (ő engedte el a zsidókat a babiloni fogságból a Biblia szerint), a pogány király, aki Isten népének megsegítésére érkezett, hogy megmentse a száműzetésből.

Egy önjelölt próféta, Lance Wallnau például nem sokkal a választások előtt 2016-ban azt mondta, Trump „a politikai korrektség szellemének rombológolyója”, és hogy megválasztása egy széleskörű vallásos újjáéledés, ami meggyógyítja az országot.

Wallnau több más karizmatikus vezető mellett a POTUS Shield (magyarul az Egyesült Államok elnökének Pajzsa) tagja, amely imákat szervez az Egyesült Államok kormányzatáért. A csoportosulás nemrégiben egy 24 órás virrasztást is meghirdetett az elnök szexuális zaklatással vádol főbírójelöltjéért, Brett Kavanaugh-ért. Az egyik vezető ekkor megismételte egy 2016-os próféciáját, amely szerint három új tagot is Trump küld majd a Legfelsőbb Bíróságba.

Megszólalt a kongresszus előtt a nő, aki szexuális zaklatással vádolja Trump bírójelöltjét Még a középiskolában próbálta megerőszakolni egy házibulin.

Taylornak az apja és a nagyapja is baptista lelkész volt, akkor kezdett jövendöléseket kapni, mikor egészségügyi okokból nyugdíjba vonult a tűzoltóságtól. Erről egyébként a filmben is szó van: depresszióval, álmatlansággal, a poszttraumás-stressz tüneteivel és az öngyilkosság gondolatával küzdött. Abban az időben angyalok és démonok, de még Isten is meglátogatta állítása szerint.

A Religion News Service-nek nyilatkozott Taylor, aki magát nem nevezi prófétának, sem teológusnak, hanem „profetikus hangnak”. A 2016-os választásról azt mondta:

Isten hadserege felállt és a föld nevében vezekelt, és Isten meggyógyította a földet és csodát tett november 8-án.

A másik 22 profetikus szavában több is Trump jövőjéről szól. Ilyeneket sugallt neki Isten:

két terminuson át fogja vezetni az országot, közben öt legfőbb bírót állít,

visszavonják az abortuszról szóló legfelsőbb bírósági döntést,

jön a „vörös cunami”, a legfontosabb köztes választás, ahol nagyon megerősödnek a republikánusok,

több ezer korrupt hivatalnokot tartóztat le Trump, akiknek egy része sátánista, pedofil körökben mozog,

katonai bíróságok jönnek létre, amelyek működéséhez képest a „nürnbergi per gyerekjáték” volt, és melyeken olyan áruló amerikaiakat ítélnek el, mint Barack Obama, Hillary Clinton vagy a kirúgott FBI-főnök, James Comey.

Ezek a folyamatok egyébként már el is indultak Taylor szerint, csak hát az álhírek… Vagyis szerint:

a média az Egyesült Államok ellensége, ami nem mondja el az igazságot az embereknek.

A filmet gyártó producer, Rick Eldridge, aki ehhez hasonló, jövendőmondó keresztényi(nek nevezett) alkotásokat szokott készíteni, a legutóbbi a Négy vérhold (Four Blood Moons) című filmet, ami arról szól, hogy a csillagászati történések „Isten hirdetőtáblája”, amin kihirdette a közép-keleti és a világ más táján történő változásokat.

Szóval Eldridge a RNS-nek azt mondta, azt szeretné, hogy az emberek a moziban „egy olyan filmet lássanak, amitől újjászületik a hazaszeretet és imára hívja az embereket az országukért és a vezetőikért”.

Sok kritikusa van a filmnek, már a megjelenése előtt is. Egyrészt a cikk elején említett Liberty Egyetem hallgatói, akik szerint amit Taylor az Isten szavainak mond, azok nem egyeznek a Biblia szavaival.

Mark Taylor állítja, hogy Isten azt mondta neki, Trump megmenti a világot, ami legjobb esetben is csak a Bibliának mond ellent, legrosszabb esetben viszont egyenesen eretnek megnyilvánulás

– olvasható a több ezer szignóval ellátott petícióban.

De még olyanok is, mint a rádiós műsorvezető, karizmatikus vezető, Michael Brown – aki maga is azt vallja, hogy Isten keze benne van Trump megválasztásában – tiltakozik az ellen, hogy az elnök ellenfeleit, kritizálóit a Sátán embereinek nevezzék.

Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől származnak-e, mert sok hamis próféta ment ki a világba

– idézte Brown János első levelét.

Brad Christerson, a Los Angeles-i Biola Egyetem szociológiaprofesszora, A hálózat kereszténység felemelkedése: ahogy a független vezetők megváltoztatták a vallási látképet (The Rise of Network Christianity: How Independent Leaders Are Changing the Religious Landscape) című könyv szerzője az új kor prófétáiról azt mondja, hogy pont fordítva működnek, mint a bibliai társaik (már ha azoknak lehet nevezni őket). A Bibliában – mint Nátán Dávidnál – a fennálló hatalmat kritizálták elsősorban, főként a legelesettebbek mellett szólaltak fel. Ezzel szemben a ma prófétái jövőre vonatkozó jóslataik olyan embert támogatnak, akik kétséges morális karakterükkel akarnak hatalomhoz jutni.

Trump vallási támogatói

Christerson egyébként az idézett könyvben a karizmatikusok független hálózatának (Independent Network Charismatic – INC) elnevezett csoportról, lelkipásztorokról és prédikátorokról kutatott másodmagával, akik – persze Trump mellett – olyan politikusokat támogatnak, mint Sarah Palin vagy Newt Gingrich, és egyébként többen is tagjai a POTUS Shieldnek.

És itt nem pár ezer fős gyülekezeteket kell elképzelni. Egyikőjük, a szintén Potus Shield-tag, Lou Engle az utóbbi években több tízezer embert toboroz össze gyűléseire egy-egy nagyvárosban. Az egyik ilyenen, 2011-ben még a későbbi elnökjelölt, jelenleg Trump energetikai minisztere, Rick Perry is beszédet mondott.

Christerson és társa, Richard Flory szerint az INC létszámában Amerika, de talán a világ legdinamikusabban növekvő vallási szervezete, ha az 1970 és 2010 közötti időszakot nézzük. A méretükre még egy jó példa, hogy

egy reddingi lelkészségük 2013-as bevétele 87,4 millió dollár, azaz 2,4 milliárd forint volt zenékből, könyvekből, DVD-kből és webalapú anyagokból, ami mellé még jött 7 millió dollárnyi, körülbelül 2 milliárd forintnyi tandíj az iskolájukhoz,

a Bethel School of Supernatural Ministryhez.

A karizmatikus és más keresztény szervezetekhez képest több mindenben más az INC:

nem a gyülekezetek kiépítésére koncentrál, hanem hiedelmek és praktikák terjesztésére a médián, kongresszusokon és tanfolyamokon keresztül.

nem akar hitetleneket téríteni, hanem azt akarja elérni, hogy a társadalom fontos pozícióit keresztények foglalják el.

inkább független vezetők hálózatából áll, mint formálisan megszervezett felekezet.

A hívők gyarapodásában nagy szerepe van a természetfeletti extrém tapasztalataiknak, az unortodox hiedelmeknek és praktikáknak és az internet erejét kihasználó finanszírozási és marketing-technikáiknak. Vezetőik nem csak isten és az embert akarják összekötni, gyarapítva ezzel a gyülekezetüket, hanem a legtöbbnek az a célja, hogy a mennyet vagy Isten tökéletes társadalmát megvalósítsák a Földön azzal, hogy a hatalmi pozíciókba, a társadalom minden szektorának tetejére nekik szimpatikus embereket raknak.

Ezzel összefüggésben több INC-vezető

Trump megválasztását Isten tervének tekinti, hogy a „Földön megvalósulhasson a mennyország”.

Ezt mutatja nekik, hogy olyan híveik kerültek vezető pozícióba, mint a már említett Perry, Betsy DeVos oktatási miniszter vagy Ben Carson lakásügyi- és városfejlesztési miniszter.

De hogy viszonyul Trump a valláshoz?

Nem kell innen túl messzi menni. Alapvetően a jelenlegi elnök nem igen beszél a hitről vagy a vallásról, nem úgy mint republikánus elődei, Ronald Reagen vagy George W. Bush, akik a Biblia központi szerepét többször emlegették, Trumpnak ezzel szemben „jó kapcsolata” van Istennel. Nagyjából ennyi, de azért nem teljesen.

A Bostoni Egyetem kereszténységtörténeti professzora, Christopher H. Evans egészen a XIX. századik ment vissza Trump hitének megismeréséhez.

Ekkor alakult ki az Új Gondolat Mozgalom (New Thought), ami a gondolat hatalmára helyezte a hangsúlyt, hogy ezzel meg lehet érteni az isteni rejtélyeket, jobb életet lehet élni csak azáltal, hogy a gondolataink segítségével megszabadulunk a vallásos dogmáktól, doktrínáktól.

De az elme erejével akár a betegségeket is meg lehet gyógyítani.

Ez utóbbi gondolatot egy portlandi órakészítőhöz, Phineas Parkhurst Quimbyhez kötik. Az ő tanítványa volt Mary Baker Eddy, aki elhatárolódott Quimbytől és megalapította a keresztény tudományt, egy mozgalmat, aminek az volt a célja, hogy kijavítsa a hibákat a kereszténységen belül. Igaz, Eddy továbbra is hit az agy gyógyítási képességében.

Aztán az évszázad végére az Új Gondolat Mozgalom figyelme a betegségek meggyógyításáról az anyagi jólét felé fordult, hogy a pozitív gondolatok sikerre vezetnek. Ezt vallotta egyébként Henry Ford is. A fősodratú kereszténységnek is része lett az Egyesült Államokban, hogy az ember Istentől minden eszközt megkapott arra, hogy pozitív gondolkodással megváltoztathassák az életüket.

Így jött létre az New Thoughtból a jóléti evangélium (prosperity gospel), 1925-ös Akit senki sem ismer (The Man Nobody Knows) című könyvében Bruce Barton egyenesen azt állította, hogy

Jézus tulajdonképpen a modern üzletvezető prototípusa.

És már mindjárt Trumpnak tartunk, hiszen a Roosevelt New Dealjének gazdasági rendelkezéseivel szembefordulva a konzervatív protestáns vezetők elindították az úgynevezett keresztény libertarianizmust: „szükséges a szabadság a kormányzattól, hogy szabadok lehessünk Isten alatt” – mondták.

Az Új Gondolatot és a keresztény libertarianizmust pedig egy New York-i lelkész kötötte össze könyveiben. Norman Vincent Peale, a Trump család lelkésze. Az USA jelenlegi elnöke gyakran nevezi őt a legfontosabb befolyásolójának vallási kérdésekben.

Egész nap el tudtad volna hallgatni. Ha kimentél a templomból, csalódott voltál, hogy vége

– nyilatkozta egyszer Trump.

Peale azt vallotta, hogy Isten szükséges, hogy az ember nagy sikereket érhessen el. Ragaszkodott hozzá, hogy az ateista kommunisták ellen csak a keresztény nacionalizmus vezethet győzelemre, és hogy csak szabadpiaci társadalomban tud a kereszténység gyarapodni.

Trump a tradicionális kereszténységgel szemben nem azt vallja – ahogy Peale sem –, hogy a hit az újjászületést és az isteni megbocsátás szükségének elismerését jelenti.

Trumpnál a hit győztesnek lenni.

Keveréke az Új Gondolat eszméjének az egyéni teljesítményről a keresztény libertarianizmus látomásával. Nála a kereszténység elsősorban hit a pozitív gondolkozásban és a patriotizmusban. Ahogy Peale-nél is, csak Trump jóval kicsapongóbb életet él – írja Evans.

