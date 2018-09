Orbán Viktor farmernadrágban ment a salzburgi EU-csúcsra

Az Euronews vette észre, hogy Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke laza farmernadrágban érkezett meg szerda este az informális, salzburgi uniós csúcsra. A fő témák a határvédelem, a migráció és a brexit lesznek.

A rendhagyó nadrágválasztásra a nemzetközi sajtó is felfigyelt, ez például a DailyMail tudósítójának tweetje:

Looks like Viktor Orban has rocked up in Salzburg wearing jeans #dressdownwednesday pic.twitter.com/2b0LUYXYeK

— John Stevens (@johnestevens) September 19, 2018