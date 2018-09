Milliók maradhatnak áram nélkül a Florence hurrikán miatt

Megírtuk, hogy pusztító hurrikán közelít Amerika keleti partja felé, ami miatt 1 millió embernek kell elhagyni az otthonát. A Florence nevű trópusi vihar nem csak a part menti államokat (Virginia, Észak- és Dél-Karolina) érintheti, hanem a beljebb fekvőket is, mint Ohio, Nyugat-Virginia és Pennsylvania.

Most a Duke Energy nevű áramszolgáltató bejelentette, hogy a vihar miatt akár 3 millió ember is áram nélkül maradhat, és a javítás heteket is igénybe vehet.

Bár a Florence lassulni látszik, de a partot érve így is jelentős esőkre és katasztrofális villámáradásokra lehet számítani. Emiatt már öt államban jelentettek be szükséghelyzetet.

Az érintett államokban lakók már napok óta hagyják el otthonukat, a benzinkutaknál sorban álltak üzemanyagért és felvásárolták az élelmiszerboltok készleteit.

(New York Times)

Kiemelt kép: egy észak-karolinai férfi deszkázza be a háza ablakait a Florence hurrikán érkezése előtt, ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP