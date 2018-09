Pusztító hurrikán közeledik Amerika felé

A 4-es fokozatú Florence hurrikán jelenleg az Atlanti-óceánon halad át. A ciklonról a Nemzetközi Űrállomás legénysége és különböző műholdak készítettek látványos felvételeket.

A NASA asztronautája, a Nemzetközi Űrállomáson tartózkodó Ricky Arnold szerint a Florence-től keletre kavargó Isaac és Helene hurrikánokat is látni lehetett – írja a Space.com. Arnold szeptember 6-án osztotta meg az első képet a trópusi ciklonról. A hurrikán ekkor még csak 2-es fokozatú volt.

#HurricaneFlorence strengthens in the early morning hours over the Atlantic. pic.twitter.com/IEdn1VQk9k — Ricky Arnold (@astro_ricky) 2018. szeptember 6.

A Nemzetközi Űrállomás mellett az amerikai Nemzeti Éghajlati Adatközpont Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES) műholdjai is figyelik a hurrikánt. A GOES-16 például a trópusi ciklon szeméről készített látványos felvételeket.

This incredible loop from #GOESEast shows Hurricane #Florence churning in the Atlantic. The storm is strengthening rapidly and is expected to become a major hurricane very soon. Latest: https://t.co/LdMJC4oIds pic.twitter.com/AqMr0P2Ogm — NOAA Satellites (@NOAASatellites) 2018. szeptember 10.

A videó születésekor, helyi idő szerint hétfő reggel, a Florence 3-as fokozatú volt, igaz, dél körül már 4-es fokozatúvá erősödött.

NEW: Florence is now a category 4 hurricane. Data from a NOAA Hurricane Hunter indicate that Florence has continued to rapidly strengthen and has maximum sustained winds near 130 mph (195 km/h) and a minimum central pressure of 946 mb (27.93 inches) https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/wfLt6fJPl2 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 2018. szeptember 10.

A szakértők szerint a hurrikán tovább fokozódhat, ahogy megközelíti Bermudát, csütörtökre pedig rendkívül veszélyes ciklonná válhat. A becslések alapján a Florence Dél-Karolinát, Észak-Karolinát és Virginiát fogja a legsúlyosabban érinteni.

Bár az idei hurrikánszezonban már két trópusi ciklon is létrejött a régióban, a Florence lehet az első, amely el is éri a szárazföldet.

Kiemelt fotó: Twitter/NOAA Satellites