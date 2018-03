„Elég volt Ficóból” – hatalmas tömeg tüntet Pozsonyban

Óriási tüntetések zajlanak péntek délután Szlovákia-szerte, Ján Kuciak oknyomozó újságíró és jegyese meggyilkolásának kivizsgálását és egy hiteles, nem korrupt kormány felállítását követelik a részt vevők. A két héttel ezelőtti újságíró-gyilkosság után európai parlamenti képviselők is Pozsonyban tárgyaltak a kialakult helyzetről. Jávor Benedek, a delegáció tagja a 24.hu-nak elmondta: felajánlották segítségüket a gyilkosság átfogó és független kivizsgálásához. Ám a héten „sorosozásba” kezdő Robert Fico miniszterelnök arról beszélt nekik is, hogy középületeket foglalhatnak el esetleg a demonstrálók.

„Elég volt Ficóból” – skandálta a tömeg pénteken délután, kora este Pozsonyban, a bársonyos forradalom, vagyis az ottani rendszerváltozás óta zajló legmasszívabb tüntetésen a SME.sk, a legnagyobb szlovák lapok egyikének élő tudósítása szerint. Az ország más pontjain is tüntetnek – írja az Új Szó internetes kiadása.

Robert Ficóval, a szlovák miniszterelnökkel és Tibor Gašparral, az országos rendőrfőkapitánnyal is tárgyalt viszont az előző napon az Európai Parlament (EP) küldöttsége, amely Pozsonyban felajánlotta a segítségét a szlovákiai újságíró-gyilkosság ügyének tisztázásában. A szlovák fővárosba látogató európai képviselők között volt Jávor Benedek EP-képviselő, a költségvetési ellenőrzési bizottság zöldpárti delegáltjaként. Jávor a Párbeszédet képviseli az Európai Parlamentben.

A képviselők fontosnak tartották Ján Kuciak 27 éves tényfeltáró újságíró meggyilkolásának független, átfogó és alapos kivizsgálását. Ennek során felvetődött, hogy létrejöhetne egy olyan nyomozó törzs – mondta el Jávor –, amelyben más, külföldi nyomozóhatóságok is részt vennének. A jelenlegi értesülések szerint ugyanis az ügynek nemzetközi vonatkozásai is lehetnek akár. Jávor itt utalt a sajtóértesülésekre, amelyek olasz bűnszervezeteket is emlegetnek az esettel kapcsolatban.

A magyar politikus a 24.hu-nak elmondta, hogy Robert Fico a pénteki szlovákiai tüntetések előtt nekik is felvetette, hogy vannak olyan információik, amelyek szerint a demonstráción kormányépületek elfoglalása is megtörténhet. Erre a veszélyre tehát a szlovák biztonsági szervek is felkészülnek. A szlovák miniszterelnök ezt a nagy nyilvánosság előtt is elmondta már. Jávorék találkoztak Gašparral is, aki szintén azt mondta, kaptak a középületek elfoglalásának szándékáról szóló értesüléseket.

Jávor, akivel közvetlenül a 30 szlovákiai városban zajló pénteki tüntetések előtt tudtunk beszélni, hangsúlyozta, hogy ezeket a demonstrációkat diákok és újságírók szervezik. Korábban is volt ilyen rendezvény, és mindeddig békés és erőszakmentes tüntetések zajlottak, amiktől a politikai pártokat igyekeztek távol tartani a szervezők.

A szlovákiai tüntetésekre azután kerül sor, hogy az elmúlt héten egy speciális ügyész azt állította, akadályozták bizonyos ügyek – különböző, zavaros eredetű pénzek legalizálásáról volt szó – feltárásában, és ezzel kapcsolatban Robert Kaliňák belügyminiszter és Tibor Gašpar neve is felvetődött, akik tagadták a speciális ügyész vádjait. Kaliňák lemondását is követelték már emiatt, a kormánypárt, a Smer azonban (egyelőre) megvédte belügyminiszterét.

A szlovák speciális ügyész által felvetett konkrét ügyek ismerete nélkül Jávor annyit mondott erről a 24.hu-nak, hogy Szlovákiában érzékelhető a lakosság bizalmának megingása a hivatalos szervekben, ezért lenne fontos, hogy ne egy 27 éves tényfeltáró újságíró munkásságán múljon a közpénzek és az európai uniós pénzek felhasználásának szabályossága. Mostani útjuk is azt célozta, hogy teremtsék meg az intézményi garanciáit annak Szlovákiában, hogy az uniós és az egyéb pénzeket törvényesen kezeljék, és ne oligarchacsoportok kezére kerüljenek az európai források.

Érdekes, hogy a Washington Post mai cikkében éppen egy szlovák elemzőt, Michal Vaseckát idéz, aki szerint most sokan érzékelik, hogy kritikussá vált a helyzet.

A küzdelem most azért kezdődött meg, hogy Szlovákia ne legyen egy másik Magyarország, egy autokrácia, amelyet oligarchák kis csoportja ural

– idézi az amerikai lap a pozsonyi szakértőt.

Jávor felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy a Híd-Most pártnak – amely a szlovák kormánykoalíció másik alkotója a Fico- és Kaliňák-féle Smer mellett – komoly szerepe lehet a mostani válság rendezésében. Ugyanis akár olyan feltételeket is támaszthatnak, hogy a belügyminiszternek távoznia kell a koalíció fennmaradása érdekében – erről egyelőre még nem döntött a magyar-szlovák megegyezést hirdető párt. Ugyanakkor Jávor emlékeztetett arra, hogy Kaliňák belügyminiszter rendkívül fontos ember, Ficóról is olyan sokat tud és olyan szoros kapcsolatban vannak, hogy nehéz tőle megválnia a miniszterelnöknek.

Fico ingatag helyzetében „sorosozással” próbálja stabilizálni pozícióját. E már csak azért is aggasztó Jávor szerint, mert Szlovákia tűnt a térségünkben az egyetlen stabil országnak, így az európai politikai kultúra szempontjából az egyik utolsó bástya dőlhet le, ha itt is populista összeesküvés-elméletek uralják majd a közbeszédet.

A Párbeszéd politikusa emlékeztetett arra, hogy Fico a „sorosozást” részben Andrej Kiska államfő ellen is veti be. Az államfő valóban nem nagy barátja Ficónak, de ez Soros György nélkül is így volt már korábban is – jegyezhetjük meg. Kiska és Fico egyébként pénteken tárgyaltak, de nem tudtak megállapodni egy közös nyilatkozatban, a korábbi tervezet helyett ugyanis Fico egy újabbal állt elő az utolsó pillanatban.

Így most az államfőn is sok múlik: ha megbukna a kormány, akkor előre hozott választásokat írhatna ki, ami Jávor szerint az ellenzéknek sem biztos, hogy kedvező lenne, ezek a pártok nincsenek túl jó helyzetben, és nincsenek felkészülve erre a megmérettetésre. Így felmerülhet még egy szakértői kabinet kinevezése is. Ha viszont a Híd-Most magyar-szlovák párt stabilizálja a Smerrel kötött koalíciót, az egy harmadik eset lenne. Erről a Híd-Most vezetősége a közeli napokban – hétfőn vagy kedden – dönthet Jávor szerint.

Kiemelt kép: AFP/ Joe Klamar