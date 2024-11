Dobrev nyílt levélben kéri Magyar Pétert, hogy a pártcsaládja szavazza le Várhelyi Olivért

– írja Dobrev Klára, a DK európai parlamenti képviselője a Facebookon egy Magyar Péternek címzett nyílt levélben. Úgy kerül az ügybe Magyar, hogy ő az egyik magyar tagja az egyik szakbizottságnak, amely meghallgatta a biztosjelöltet. Várhelyiről a szakbizottságok koordinátorai szavaznak.

Alkalmatlan a konkrét uniós biztosi tisztségre, mert semmilyen tudása, tapasztalata nincs az egészségügy és az állategészségügy területén. De ami ennél fontosabb: alkalmatlan általában is arra, hogy bármilyen fontos tisztséget viseljen az Európai Unió bármely szervezetében. Alkalmatlan politikailag, mert az elmúlt években uniós biztosként rendre figyelmen kívül hagyta tisztségének legfontosabb alapszabályát: a közös uniós érdekeket kellett volna képviselnie, nem pedig a Fidesz politikáját. Ő az Európai Bizottság tagjaként az Orbán-kormány és így sokszor Putyin meghosszabbított kezeként működött és ezzel megszegte az uniós alapító szerződéseket. Alkalmatlan erkölcsileg is, mert az Európai Parlament nyilvános ülésen nevezte szó szerint hülyének az őt kérdező, demokratikusan megválasztott EP-képviselőket. És alkalmatlan emberileg is. Történetek sora ismert durva, megengedhetetlen vezetői stílusáról, arról a toxikus munkahelyi környezetről, amit maga körül teremtett. Lehet, hogy ez elfogadható az Orbán-kormányban, de az Európai Unió egyik legfontosabb testületében bizonyosan nem. Erről az elfogadhatatlan stílusáról Önnek is lehet akár személyes tapasztalata, hiszen nem is olyan régen Ön is Várhelyi úr beosztottjaként dolgozott a magyar kormányzatban. Várhelyi tehát alkalmatlan általában és konkrétan is uniós biztosnak.