„Nem normális, nem veszitek észre?” – folyamatosan bántalmazott egy tanár egy kilencéves kislányt

Egy Fejér megyei pedagógus hónapokon át verbálisan bántalmazott egy kislányt, aki ezért depressziós lett, és véget akart vetni az életének – számolt be az esetről az RTL Híradója. Az adásban bemutatott felvételek alapján a tanár hazudott a szülőknek a történtekről, ráadásul manipulálta az osztályba járó gyerekeket is.

Az esetről már korábban is beszámolt a csatorna: Bori-Hegyi Melinda 9 éves lányát, Emmát hónapokon keresztül verbálisan bántalmazta az őt tanító pedagógus, ám ezt a szülők számonkérésére letagadta. A gyanút az keltette fel a szülőkben, hogy a kislány viselkedése megváltozott, depressziós lett, öngyilkos gondolatai támadtak, pszichológushoz kellett vinni. Ezek után döntött úgy az édesanya: titokban hangfelvételeket készít, hogy megtudja, mi történik az iskolában. Ezek közül a RTL korábban már többet is bemutatott, a most nyilvánosságra hozott újabb felvételen pedig a tanár ezt mondja az osztálynak:

Remélem, azt tudjátok, hogy úgy foglalkozzatok vele, hogy amit ti csúnyákat mondotok neki, márpedig mondotok neki, azt ő mind az apjának elmondja. Az apja meg jön be, és az igazgatónak mondja, és ki jár pórul? Én. Én! Jó? Inkább ne szóljatok hozzá, kérlek szépen. Nem normális, nem veszitek észre?

Stáhly Katalin, a Hintalovon Alapítvány pszichológusa a csatornának elmondta, az érzelmi bántalmazást nem csak Emma, hanem az egész osztálya elszenvedte. A szakember hangsúlyozta: „Az érzelmi bántalmazás traumatikus lehet, nem lehet rangsort felállítani. Nagyon fontos, hogy a bántalmazás minden formája, az erőszak egyetlen formája sem megengedhető, és minden formája megelőzhető.”

Az ügyben Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke az RTL-nek azt mondta:

Egy pedagógusnak, aki ilyet csinál, nincs helye a pedagógus pályán. Az intézményvezetőknek pedig tudomásul kell venni, hogy ilyen esetben lépni kell, komolyan ki kell vizsgálni, hiszen nem feltétlenül csak egy oldalról lehet látni egy helyzetet.

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ azt közölte az RTL Híradóval, hogy az iskola igazgatója fogadta a szülőket, és megkezdte a probléma feltárását, a tankerületi központ pedig elrendelte az ügy kivizsgálását a szülői panasz alapján.