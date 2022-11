Ujhelyi István: Brüsszel is tudja már, újra „sunyizni” próbál a kormány

Ujhelyi Itván megbízható forrásaira hivatkozva állítja legújabb, Facebook-oldalán közzétett, nyílt levelében, hogy az Európai Bizottság elégedetlen az Orbán-kormány által tett vállalások teljesítésével, bizonyos módosításokat ugyanis felvizezve hajtottak végre, ami akár az uniós források befagyasztásának fenntartását is jelentheti. Az Európai Parlament képviselője emlékeztetett rá, a tét 3000 milliárd forint.

Szerinte Navracsics Tibor köszönhetően a korábban formai és tartalmi okokból is elutasított nemzeti terv végül elfogadásra kerülhet ugyan a napokban, de a

kormány most is megpróbál sunyizni és az eredeti vállalásokhoz képest helyenként jelentősen módosította, felvizezte azokat a törvénymódosításokat, amelyeket nemrég fogadott, illetve fogad majd még el az Országgyűlés fideszes többsége annak érdekében, hogy leállításra kerüljön a hazánkkal szemben még áprilisban indított eljárás és ne kerüljön befagyasztásra az a 3000 milliárd forint, amelyre jelen gazdasági helyzetben különösen nagy szükség lenne. Orbánék nyilván abban bíznak, hogy – miután a nyilvánosság teljes kizárásával egyezkednek Brüsszellel, így – senki nem fogja észrevenni a nem is annyira apró finomításokat. De, ebben is tévednek.