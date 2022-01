Lombkorona-nyeséssel lett dunai panorámájuk a volt SZOT-szálló lakásainak

450 millió forintért panorámás lakást kaphatunk a Margit híd felett.

Egy Rich Life nevű hirdetőoldalon kiderült, mennyiért lehet lakást venni a sokáig a Margit híd budai oldala fölé tornyosuló szellemházban (SZOT-szálló), most már Elysiumban. Az épületben a pártpolitika felé forduló pornómilliárdos, Gattyán György cégének, a Doclernek is van vagy 20 lakása – írja a 444.

A 97 luxuslakást tartalmazó tömbben egy 123 négyzetméteres, dunai panorámás terasszal és két fürdőszobával is rendelkező lakás került most eladósorba, 450 millió forintért (3,66 millió forintos négyzetméterár). A teraszról számos fotót is készítettek az ingatlan hirdetői, ezeken pedig látszik, milyen barbár pusztítást végeztek a ház előtt nőni próbáló fák lombkoronáján egyesek.