Nagyon meghúzta a kormány az önkormányzatok nadrágszíját

Az elmúlt 12 évben az Orbán-kormány kivéreztette a hazai önkormányzatokat. Egyes ellenzéki települések ma már ott tartanak, hogy ha áprilisban nem alakul egy, a településeket gyorssegélyben részesítő, új kormány, csődbe, ezzel pedig pénzügyi és jogi értelemben is kormányzati gyámság alá kerülnek. Nem csak az ellenzéki helyhatóságok helyzete nehéz. Az Orbán-kabinet egy-egy újabb, a hazai településeket sújtó intézkedése ellen immár saját polgármestereik is fel- felszólalnak – írja a Népszava.

A minap Székesfehérvár fideszes polgármestere, Cser-Palkovics András emelte ki, hogy a tavaszi választást követően újra kell gondolni az állam és az önkormányzatok közötti feladat- és pénzelosztást.

Érdemes felidézni: a kormány a járványkezeléssel indokolva elvonta az önkormányzatoktól a gépjárműadóból addig ott maradt részt is, sőt, tavaly után idén is a kormány központilag elengedi az iparűzési adót a kis és közepes méretű cégeknek, így a nagy települések nagy bevételtől esnek el.

Az önkormányzatoknál nagy nadrágszíjhúzás történt az elmúlt 12 évben. Olyannyira nagy, hogy most nagyjából fele annyi pénzből gazdálkodnak, mint az Orbán-kormány hatalomra kerülése előtt. Akkor az országban megtermelt érték, pénz (GDP) bő 12 százaléka állt rendelkezésükre, most meg csak 5,6 százalék. Úgy gazdálkodnak forintban mérve is jóval kevesebb pénzből most, hogy ez alatt a 12 év alatt úgy 30 százalékos áremelkedés volt az országban.

Elvették az önkormányzatoktól az oktatási és egészségügyi intézmények nagy részét.

Sok önkormányzat önerőből ma már nem tud fejlesztéseket elindítani.

„Az év elején az önkormányzatok mintegy 200 milliárd forintos többletigényt fogalmaztak meg a kormánnyal szemben. A települések szerint a támogatások bővítését elsősorban az infláció – különösen az energiaárak megugrása -, az év eleji béremelések és a minimálbér 20 százalékos növelése indokolja. Az elmúlt napokban a kormány az önkormányzatok kérésére úgy döntött, hogy megtéríti a minimálbér-emelésből fakadó többletköltségeiket. Bár nem ez menti meg a magyar településeket, azért a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet tanúsága szerint a döntés tízmilliárdos nagyságrendű többletforrást biztosít a számukra.”