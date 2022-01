Márki-Zay Péter: Orbán Viktor tönkretette Magyarországot a rekordinflációval, rekordhalálozással

Két műsorban is arról beszélt, a kormányfő hibájának tartja, hogy ennyien haltak meg Magyarországon.

Márki-Zay Péter a Klubrádióban arról beszélt, reméli, a választók nem gyűlölködő plakátok, a kormánypropaganda alapján döntenek, hanem bemennek az élelmiszerboltba, megnézik, mennyit ér most a pénzük és mennyit ért négy éve.

Senki nem akarja megszüntetni se a rezsicsökkentést, se a minimálbért, a választás valójában arról szól, hogy Orbán Viktor gazdagodhat-e tovább, vagy az embereknél marad a saját pénzük – tette hozzá.

Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje szerint Orbán Viktor tönkretette Magyarországot a rekordinflációval és a rekordhalálozással.

Ők egy „emelkedő Magyarországot” szeretnének. Küzdelmével Lázár Jánossal magyarázta, hogy 15 polgármester felszólította, ne hurcolja be településeikre a megosztó politikát. Azt üzente nekik, ők is jobban járnak, ha együtt megbuktatják a Fideszt, mert akkor zsarolás, politikai kiállásra kényszerítés nélkül is megkapják azt a pénzt a települések, ami jár nekik, még korrupciós pénzt sem kell leadni.

Szerinte a falvakba el kell vinni az igazságot, minden településen kell találni néhány embert, akit zavar az áremelkedés, a fideszesek arroganciája és korrupciója.

A mi feladatunk, hogy felszabadítsuk a vidéket, eljuttassuk hozzájuk a valódi információt, és meggyőzzük őket, hogy nekik is jobb lesz, ha nem a fideszesek tömik a zsebüket az ő kárukra

– tette hozzá. Márki-Zay Péter egy olyan országot szeretne, ahol nem csak tizenkét évenként egyszer van tisztességes béremelés.

Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje később a 168 oldalán futó Keljfeljancsi című műsorban is egyértelművé tette, Orbán Viktor hibájának tartja, hogy ennyien haltak meg Magyarországon

Magyarország vezette a halálozási listákat az elmúlt másfél év jelentős részében. Az, hogy hónapokon keresztül Magyarországon halnak meg a legtöbben a világon, az nem véletlen, az Orbán Viktor hibája. Hiába állította azt, hogy nekünk Ausztria a laboratóriumunk, Ausztriában rengeteg pénzt adtak a védekezésre az önkormányzatoknak, Magyarországon rengeteg pénzt vettek el a védekező önkormányzatoktól.

Márki-Zay Péter idézte egy barátját, aki szerint rablógyilkosság volt 400 ezer hatvan év feletti magyart beoltani a kínai vakcinával, mert azt a kínaiak a hatvan év felettiekre nem is tesztelték.