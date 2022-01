Több mint 15 ezer új fertőzöttet igazoltak

15 526 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 385 500 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, írja a kormányzati tájékoztató portál. Egy nappal korábban 14 890 új fertőzöttről számoltak be, ez is új rekordnak számított, ám csütörtökön még ennél is több új fertőzöttet jelentettek, azaz

sosem volt még ennyi új fertőzött egy nap alatt a járvány kezdete óta.

Elhunyt 71 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 40 757 főre emelkedett.

A gyógyultak száma jelenleg 1 186 319 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 158 424 főre emelkedett.

2673 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ez 28 fővel több, mint az egy nappal korábbi adat. A kórházban ápoltak közül 202-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 6 325 143 fő, közülük 6 069 677 fő már a második, 3 437 335 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette.