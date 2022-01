A drámai, megunhatatlan 20. század – válogatás a Fortepan 2700 új képe közül

Húsz adományozó negatívjai közül kerültek ki a Fortepanra most felkerülő fényképek. Jórészt családi, amatőr fotókon keresztül láthatjuk a drámai, megunhatatlan 20. századot: az első nyugati utazást, az első albérletet, az első... 2700 jelentős fotót a jelentéktelen pillanatokról. Tamási Miklós Fortepan-szerkesztő gondolatai.

A Fortepan szerkesztők közötti levelezésében ritkán küldünk egymásnak fotókat. Tavaly tán tíz kihagyhatatlan képet küldtem át a többieknek, rögtön szkennelés után. A cikk nyitóképe volt a legutóbbi.

Szerzője Almássy László amatőr fotós. Még nem szerepel az oldalon az információ, de a kép Esztergomban készült, ötven éve. Nem hiszem, hogy valaha készült volna a fotón láthatónál jobb május 1-i transzparens. Különösen a fáradtnak ható (részben szemüveges!) felvonulók kezében tűnik sután őszintének az egyszavas felirat: SZEMÜVEGKERET. Ezt a képet – és a szerző teljes fotós hagyatékát – egy Kecskeméten élő házaspártól kaptuk, akik egy esztergomi lakással együtt minden ingóságot megörököltek. (Nem tudom nem ide írni, hogy a lakást a Máltai Szeretetszolgálatra hagyták – ilyen is van.) A több mint kétezer fényképből 137 fotót válogattunk ki a Fortepanra. Szerencsére a többi képet csak mi láttuk, így senkinek sem fáj majd, hogy nincsenek fent a honlapon.

Az ismeretlen Almássy László mellett további húsz szerző fotóiból válogattunk a Fortepan legfrissebb kiadásában. Időben az arisztokrata Erdődy család századfordulós sztereo üveglemezeitől, a 89-es román forradalom temesvári képeiig tart a friss anyag. Az amatőr szerzők mellett Vimola Károly fotóriporter, a Pest Megyei Hírlapnak készült fotóiból is fölkerült egy nagyobb válogatás. Mai szemmel különösen az épülő bős–nagymarosi vízlépcső területén készült képei megdöbbentőek.

Az utóbbi két-három évben hetente keres meg minket valaki színesdia-hagyatékokkal. Be kell vallanom, hogy ezek feldolgozására ritkán vállalkozunk. A jellemzően keretezett turistadiák szkennelése nehézkes és a képek legtöbbje csak a családnak érdekes. Strandok, hegyek, műemlékek százain kell átvergődni ahhoz, hogy egy-egy életszagú fotót találjunk. Mintha maga a formátum lebénította volna a szerzőket, úgy látszik a diafilmes kamerákkal óhatatlanul így fotóztak az emberek. De a dolog mégsem reménytelen! Időnként nagyon klassz sorozatokra bukkanunk, ráadásul színesben. Most az elmúlt év legérdekesebb diaképeit is megnézhetik. Ilyennek látszik Nyugat és Kelet (sőt, India!) a Pozsgay, a Darányi vagy a Mezey család fényképezőgépével.

A számtalan kultúr-, divat-, vagy technikatörténetileg érdekes fotó mellett minden évben felbukkan néhány történelmileg is fontos fotográfia a Fortepan stúdiójában. A legutóbbi ilyen sorozat Erdélyből érkezett, egy tekercs Leica negatívot kaptunk. A szerző Dőri András fotóriporter, akiről egyelőre nem sokat tudunk. A képek első ránézésre is szokatlannak tűntek, egy tömeggyűlés jelenetei Kolozsvár főterén. A fotókon magyar és román nyelvű transzparensekkel látható többezer kolozsvári demonstráló 1945 februárjában.

A fényképek hátterét azóta egy remek cikkben elemezte Antal Róbert történész, érdemes elolvasni.

Még 3+1, önmagában is érdekes fényképet szeretnék kiemelni. Az elsőn Burszán Sándor, a legfontosabb hazai kávéfőzőgép-konstruktőr és -gyártó látható Ráday utcai műhelye előtt.

És hogy milyen volt az átala tervezett és gyártott kávéfőző? Ilyen. (Vajon fennmaradt valahol üzemképesen?)

A második kép ugyanebben a korszakban készült, Veszprémben a Szent Mihály Főplébánia emeletén. Ami különlegessé teszi, az a szentostya-vágóval dolgozó domonkos apáca személye. 1960-ban járunk, tíz évvel az női és férfi szerzetesrendek feloszlatása után. A nővér minden bizonnyal csak házon belül viselhette az apáca habitust. Fontos, ritka kép!

Végül a harmadik fotó, amihez nem tudom mit írhatnánk.

Talán ennyit: a mélabús szemüvegkeretes felvonulók május 1. délutánján, az ifiklubban. Így kéne élnünk!

Nézze meg néhány további kedvencünket a frissen feltöltött 2700 fénykép közül.

Írta: Tamási Miklós

