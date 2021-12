Macron Orbánról: Vannak ismert egyet nem értések köztünk politikai síkon, de mindketten Európa-pártiak vagyunk

Magyarország tisztelettel viszonyul Franciaországhoz és annak elnökéhez, Emmanuel Macronhoz, mondta Orbán Viktor kormányfő, amikor ő és Macron egy rövid sajtónyilatkoztatot tettek. Macron Budapestre érkezett egyeztetni, január 1-jétől fél éven át Franciaország tölti be az EU soros elnökségét.

Orbán emlékeztetett, hogy 2007-ben járt utoljára francia elnök Magyarországon. A tisztelet mellett megemlítette, hogy ő és Macron politikai ellenfelek, de egyben európai partnerek is. Három dologban biztosan egyetértünk, fogalmazott Orbán: mindketten szeretik a hazájukat, Európa megerősítéséért dolgoznak, és abban is egyetértenek, hogy Európának stratégiai autonómia kell. Közös védelempolitikára van szükség, saját energiaképesség kell (a nukleáris energiára támaszkodva, le nem értékelve), és erős agrárium is szükséges.

Macron is aláhúzta, hogy ugyan vannak ismert egyet nem értések közöttük politikai síkon, de mindketten Európa-pártiak. A francia elnök szerint az energiaszuverenitást azzal szeretnék erősíteni, hogy csökkentik az importált gáz mennyiségét, és jobban támaszkodnak az atomenergiára. Vannak eltérő vélemények közttük, például hogy mennyire fontos a jogállamiság, médiapluralizmus Európában.