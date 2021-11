Lesújtó jelentés: Budapesten 80 százalékkal esett vissza a szállodák szobafoglaltsága a koronavírus miatt

A portfolio.hu ismertette a MNB legfrissebb kereskedelmiingatlan-piaci jelentését, amelyben a hazai turizmusról meglepően erős adatok szerepelnek.

Például az, hogy Budapesten az átlagos szobafoglaltság 15 százalék volt 2021 első feléhez képest, ami a két évvel korábbi 74 százalékhoz képest 80 százalékos visszaesést jelent.

Ami az egyik helyen visszaesés, a másikon emelkedés: a szobaárakban Budapesten 2020-ban csökkent, viszont 2021. június végére éves alapon 24 százalékkal emelkedett a bruttó átlagár. Ez utóbbi oka, hogy a szállodák jelentős része a lecsökkent kereslet, vagy egyéb okok miatt üzemszünetet tartott, vagy egyenesen be is zárt, illetve a működő hotelek viszont áremeléssel igyekeztek bevételüket növelni.

A jelentésben még az is szerepel, hogy 2021 júliusában a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma a járvány előtti szint kevesebb, mint fele volt. Nem meglepő tehát, hogy 2021. januártól júliusig tartó fél évben a magyarországi szállodák bevétele 69 százalékkal maradt el 2019 azonos időszakához képest.

A gazdasági portál globális kitekintést is ad: a járványügyi intézkedések következtében a turizmus kilábalása lehet a leglassabb a nemzetgazdasági ágazatok között. „A globális turizmus kilátásai továbbra is kedvezőtlenek, amit a repülőjáratok számának alacsonyabb szinten történő stabilizálódása is alátámaszt. Az Oxford Economics szakértői szerint a globális turizmus válság előtti szintre való visszatérésére 2024 előtt nem kell számítani.”