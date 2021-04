Palkovics szerint ékszerdobozt kap a főváros a Fudan Egyetemmel

A mindig mindenkivel tárgyaló Palkovics László a fővárosi és kerületi vezetőkkel is leülne egyeztetni a kommunista egyetemről. Az ATV-nek beszélt még CEU-ról, MTA-ról, SZFE-ről is.

Ha úgy gondolja a főváros és a ferencvárosi önkormányzat, hogy meg akarja akadályozni a Fudan projektet, lelkük rajta. De annak tudatában kell lenniük, hogy ezzel gyakorlatilag beismerik, nem akarják, hogy a hazai felsőoktatást érdemben fejlesszük, versenyképesebbé tegyük, hogy szerintük a magyar fiatalok nem tartanak igényt korszerű képzésekre.

Így fogalmazott szerdán az ATV műsorában Palkovics László innovációs-technológiai miniszter a Kínai Kommunista Párt elitképző egyetemének tervezett fővárosi campusáról. Palkovics elmondta, tárgyalni szeretne Karácsony Gergely budapesti főpolgármesterrel és Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármesterrel a projektről. Palkovics szerint a világ 34. legjobb egyeteme a Fudan, arra viszont kitérő választ adott, miszerint a napokban Hszi Csin-ping kínai elnök szerint az egyetemen a hallgatók és a tanárok „vörösek és professzionálisak”, akik a kommunista pártot építik:

ugye nem probléma, ha az amerikai elnök tart egy előadást bármelyik amerikai egyetemen? Ő is a politikát képviseli, úgy, ahogy a kínai miniszterelnök tette. Az Egyesült Államok elnöke demokráciáról beszél Amerikában, Kínában pedig a saját társadalmi berendezkedésükről beszélnek.

Szerinte a mérnöki és orvosi tudás nem ideologikus, Kínától pedig sokat lehet tanulni. Szerinte gazdasági képzést már most is tart a Fudan Budapesten, és a hallgatók elégedettek vele. Felsorolta az indítani tervezett szakokat is, a mérnöki és orvosi szakmák mellett azért befigyel a nemzetközi tanulmányok és geopolitikai képzések is. A titkosszolgálati kapcsolatokról a következőket mondta a miniszter:

Az ellenzőknek legalább magukkal ki kellene egyezniük arról, hogy most akkor nyíltan pártkatonákat képez, vagy titokban kémeket épít-e be az egyetem. Azt nehezemre esik megítélni, hogy értelem vagy valóságtartalom van kevesebb az efféle vészmadárkodásban. A volt szocialista országok diplomáciai karának egy jelentős hányada Moszkvában végzett, egyszerűen azért, mert ott volt ilyen képzés.

Palkovics szerint meg fognak tudni állapodni Ferencvárossal, mert a kerület vezetése nem hagyhatja a Duna-part e csúnya szégyenfoltját tovább pusztulni. Azt is elmondta, szerinte Baranyi szavai ellenére nincs a IX. kerületnek 4 milliárd forint értékű területe a csepeli szigetcsúccsal szembeni térségben. A miniszter visszatért később a tárgyalások kérdéséhez, amiben viszont a CEU- és MTA-ügyek után elég meredeket mondott:

Ha megnézi az elmúlt hat évet, a konfliktusokban én mindig mindenkivel egyeztettem, a fél világot keresztülutaztam. Ezt a szokásomat, hogy megpróbálok másokkal tárgyalások útján megállapodni, nem szeretném föladni.

Szerinte információhiány miatt értik sokszor, így most is félre a jobbító szándékot. Hozzátette, a beruházás Budapest „ékszerdoboza” lesz majd. Palkovics szerint amúgy már az első egyeztetésen közölték a fővárosi politikusokkal, hogy a Diákvárosban egyetem is lesz, bár azt nem, hogy konkrétan melyik. Szóba került az 540 milliárd forintos, kínai hitelből fedezett költség is, de Palkovics szerint ez a tandíjakból, ide vonzott K+F cégekből, az itt tanító-tanuló külföldiek fogyasztásából öt éven belül megtérülhet.

Karácsony Gergely mondását, miszerint ha bevállalja a kormány a Fudant, akkor a főváros visszalép az atlétikai vb támogatásától, Palkovics zsarolásnak nevezte. Szerinte az ellenzékiek csak vagy-vagyokban gondolkodnak, a kormány szerint megvalósítható egyszerre az atlétikai stadion, a Diákváros és a Fudan is.

Felmerült az ATV-n a kérdés: miért vette el Orbán Viktor kormányfő Fürjes Balázstól, majd adta oda a projektet Palkovicsnak. A válasz szerint kézenfekvő, hogy az innovációs tárca alá tartozzon egy ekkora projekt. Szóba került még a Bécsig kergetett CEU (Közép-európai Egyetem) ügye is, a miniszter szerint európai megoldást alkalmazott a kormány a jogszabály átalakításával, a bajor mintát vették alapul. Mindenesetre állítja, a CEU nem adhat ki itt amerikai diplomát, mert nincs ún. egyenértékűségi megállapodás ez ügyben Magyarországgal, de a CEU amerikai egyeteme sem létezik (bár anno a CEU létrehozott egy központot az USA-ban is).

Szerinte a CEU és a Fudan közti különbség az, hogy a kínai intézmény soha nem akart az ottani jogszabályok szerint diplomát kiadni Magyarországon, magyar egyetemet fog létrehozni és működtetni úgy, ahogy a Közép-Európai Egyetem teszi.

Végül elmondta a tudományos akadémiáról, hogy az átalakítás működik, a kutatási hálózatok több forrást kapnak és szabadabban kutathatnak, „mintha jó irányba haladnának a dolgok” – mondta. A Színház- és Filmművészeti Egyetemről is beszélt, a miniszter szerint „szakmai vita van a művészemberek szakmai alkalmasságáról”, de ez egy jó vita, ráadásul az SZFE új campust kap. Visszakérdezett:

Megmutatjuk azt a fajta színházművészetet is, amit Vidnyánszky Attila képvisel, és nemcsak azt, amit Ascher Tamás, miért baj ez?

Végül a Szegedi Tudományegyetemről is beszélt, ami sok más hazai felsőoktatási intézményhez hasonlóan szintén alapítványi fenntartásba kerül. Ő azt mondta, alig észlelt tiltakozást ez ellen, az egyetem „köszöni szépen, nagyon jól érzi magát”. Ráadásul az állam többet költ most fejlesztésre, mint az alapító Klebersberg Kunó egykor kultuszminiszter.

(Kiemelt kép: Palkovics László innovációs és technológiai miniszter beszédet mond a magyar állam és a Rheinmetall vegyesvállalataként épülő Lynx gyalogsági harcjárműgyár első tartóoszlopának felállításán Zalaegerszegen 2021. március 26-án.)