Palkovics László: A Fudan pont olyan lesz, mint bármelyik angol egyetem

A Fudan Egyetem a nagyágyúk közé tartozik, Kína három legjobb intézménye között van, erről beszélt Palkovics László a Hír Tv-nek.

A projekt felelőse azt mondta, a Fudan Egyetem két éve Magyarországon van, a Corvinus Egyetemmel van közös programja és egy bejegyzett egyetemi képzést folytató intézmény.

Jelen pillanatban gazdálkodástudományi képzésekről beszélhetünk, de a megállapodásunk nem csak erre vonatkozik, hanem műszaki képzési területekre, melyek az iparpolitikánkat támogatják, és orvostudományi képzésekre is

– fogalmazott.

Hozzátette, erre az egyetemre mindenki bejuthat, aki megfelel a bejutás feltételeinek.

Ez az egyetem egy pont olyan módon működő egyetem lesz, mint bármelyik angol egyetem. Oda is egyébként bejutnak magyar hallgatók

– mondta Palkovics.

Szót ejtett arról is, most még sok magyar diák megy el olyan külföldi egyetemre tanulni, ami egyébként a Fudantól hátrébb szerepel a ranglistákon.

A Fudan Egyetemen ötezer hallgatóval és ötszáz oktatóval számolnak.

Arra a kérdésre, mi garantálja, hogy a kínai kormányzat direkt irányítása alatt álló egyetem nem titkosszolgálati célból épül meg, Palkovics azt felelte,

titkosszolgálatokhoz nem értek, de ha egy nagy ország titkosszolgálati tevékenységet akar végezni Magyarországon, ahhoz nem kell egyetem, mert macerás is, bonyolult is és drága is.